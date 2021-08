El centro avanza, la derecha disminuye y la izquierda se estanca

La identificación con la derecha en nuestro país bajó en los últimos tres meses en 10 puntos y con la izquierda se mantuvo prácticamente igual (subió apenas un punto porcentual). En cambio, la identificación de la ciudadanía con el centro político fue lo que más creció, lo hizo en 9 puntos, según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

En mayo la identificación ideológica hacia el sector de la derecha indicaba 46%, en junio 39%, en julio 41% y en agosto 36%. Hacia la izquierda, las cifras arrojaban un 25% de identificación en mayo, 28% en junio, 25% en julio y 26% en agosto.

En cambio, el centro político tuvo un pronunciado crecimiento desde mayo (29%), junio (32%), julio (34%) hasta llegar al mes de agosto (con 38%).

Conflicto de extremos

Esta tendencia creciente al centro político podría deberse, opina el politólogo Yerel Vásquez Cerna, a la confrontación de los extremos en medio de la gran incertidumbre y crisis política que se vive, y ante la cual la ciudadanía toma distancia.

“Hay una gran incertidumbre por lo económico, por la crisis política. Y frente a eso hay una confrontación entre el Congreso, muy identificado hacia la derecha, versus el Gobierno, identificado con la izquierda. Pero la población se siente ajena a ese conflicto. Porque las interpelaciones, el rechazo a los ministros, al primer ministro, han sido formuladas básicamente desde el Congreso, por los grupos políticos identificados con la derecha, no son reclamos de la ciudadanía. Creo que en esta confrontación entre Congreso y Ejecutivo la ciudadanía se siente apartada. Es decir, ve este conflicto como algo ajeno a sus intereses como población”.

Opina Vásquez que “este proceso de recentralización, de giro hacia el centro en el espectro político, podría responder al sentimiento de lo ajeno, de que no se atienden necesidades importantes en servicios básicos, en economía, etc.”.

“Cansada de peleas”

La analista política Paula Távara estima que la adscripción a la derecha es un momento coyuntural, está marcado directamente con el contexto electoral.

“La gente empieza a volver al centro no necesariamente porque este sector está definido a nivel de partidos, sino porque la naturaleza general del que no se siente arraigado ideológicamente en ninguno de los extremos es ubicarse al centro y porque creo que la ciudadanía empieza a estar muy cansada de esta pelea constante de derechas e izquierdas, y entonces dice ‘yo me ubico en el centro... no voy a promover la vacancia, pero tampoco me gusta Bellido, me voy hacia el centro’”.

Mientras la derecha ha decrecido, la izquierda se ha estancado. Para el politólogo Vásquez hay un factor importante. “Básicamente vemos que la izquierda ha rondado alrededor del 25 o 26 por ciento, no ha subido ni ha decrecido”.

Considera que “no ha habido cambios que permitan al sector que se identifica con la izquierda que haya una conexión más estrecha con el Ejecutivo.

Además, el contexto no lo posibilita: por la crisis política, porque el Ejecutivo está con las manos atadas y porque aún no sabemos cómo va a ser el impacto del otorgamiento del voto de confianza del jueves 26″.

En tanto, el politólogo de la Universidad del Pacífico José Alejandro Godoy opina que los resultados de la encuesta de IEP para La República “muestran que la campaña electoral polarizó hacia la derecha al espectro político y que, una vez que terminó la misma, paulatinamente, el centro viene recuperando el espacio que tenía”.

Lo explica además con dos razones. “La primera razón de que el centro ha recuperado terreno es que, antes que la instalación del comunismo, estamos ante un gobierno desordenado y muy caótico ; la segunda razón es el comportamiento que tuvieron los líderes políticos de la derecha, que terminaron extremando sus posturas”.

El “centro precario”

Es cierto que el centro político ha crecido en nuestro país, pero hay que tener en cuenta una precisión que hace Paula Távara. La analista política distingue, desde que se conformó el nuevo Congreso, dos ‘centros’.

El primero es una especie de “centro democrático, donde quizás están Somos Perú, Partido Morado... centro que ideológicamente ha sido así, se conformó de ese modo, no se casa con el partido de gobierno ni la oposición, y tiene una vocación más bien de diálogo y democracia”.

“Y hay otro centro que yo llamo un centro precario, donde está AP, APP, Podemos, que si bien tienen un discurso de diálogo, en algunos contextos ceden fácilmente a la tentación autoritaria... Algo así como que ‘yo utilizo las reglas del juego democrático para mis intereses, no para fortalecer el diálogo democrático’”.

“Creo que la adscripción al centro no es porque se sienten vinculados a esos partidos, es más bien decir: ‘estoy cansado de que se peleen, no estoy de acuerdo con ninguno... entonces me vuelvo al centro’”.

Paula Távara, politóloga

“Este gobierno, que se dice de izquierda, tiene un reto: lograr mecanismos de diálogo con el centro, más comunicación. Y que su accionar en el Estado logre desestigmatizar a la izquierda”.

Yerel Vásquez Cerna, politólogo

“En segmentos, lo rural está un poco más hacia la izquierda y Lima a la derecha, son los dos grandes polos. Conforme subió el conflicto de estos, las periferias se fueron al centro”.

José Alejandro Godoy, analista político

“Los resultados de este sondeo indican lo que ya es evidente, que la posición más a la derecha se concentra mucho más en Lima, es una cuestión que viene de varios años atrás”.

