El congresista de la bancada Somos Perú-Partido Morado Edward Málaga indicó que el presidente Pedro Castillo ha demostrado que llegó al Poder Ejecutivo sin estar preparado y que el actual Gobierno es uno precario. Sin embargo, señala, espera que el jefe de Estado pase de ser un sindicalista a un estadista para que empiece a gobernar para todos.

“En cuanto al presidente, yo creo que ha demostrado que es la cabeza de un Gobierno no sé si bicéfalo o tricéfalo, pero precario, improvisado, que no llegó preparado para la tarea . Y si tuviera que resumirlo diría que tiene que pasar de sindicalista a un estadista, porque el país requiere asumir el reto como tal”, expresó el parlamentario en entrevista con La Mula.

“Ya no estamos simplemente detrás de un mensaje que busca reivindicar a una parte de la población, lo cual está bien, pero hay que gobernar para todos. El ser un estadista implica para mí eso: implica salir de esa posición inicial todavía de campaña electoral, para ya empezar a gobernar para todos , pensando en las necesidades del país que requieren muchas más capacidades de las que tiene a su alrededor”, agregó.

No obstante, el legislador morado aclaró que lo que quiere su grupo parlamentario es que “al Gobierno le vaya bien, que el presidente haga un buen trabajo” y que el gabinete ministerial, “por más cuestionado que esté, haga las cosas bien”.

Morados votaron en contra de darle la confianza al gabinete

Por otro lado, el congresista Edward Málaga se pronunció sobre la negativa de los parlamentarios morados (él, Susel Paredes y Flor Pablo) de darle la confianza al gabinete encabezado por Guido Bellido.

“Nuestro voto ha sido razonado, crítico e independiente. Y eso significa que no hemos recibido la orden de nadie de votar así. No hemos pactado ninguna alianza. No hemos negociado ningún favor, ningún ministerio. Todo está claramente dicho y hecho. Se ha votado evaluando el gabinete y evaluando sus políticas públicas”, manifestó.

“Aquí no es que ‘déjenos trabajar’, ‘¡uy qué pena!’ No es un voto por pena. Hay que votar por el país, por la meritocracia, por el desempeño. Y francamente buena parte del gabinete no está a la altura de los retos del país. (...) Nunca vamos a votar por complacer a un grupo político, así que si alguien se pone a reclamar, nuestras razones están expuestas”, concluyó.

