César Acuña: “No ha habido ningún negociado para dar el voto de confianza”

El líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, señaló que su partido está tranquilo con la decisión que tomó la mayoría de su bancada de dar la confianza al gabinete Bellido, ya que priorizaron la gobernabilidad. Aseguró, además, que no hubo alguna negociación para otorgar la investidura.

“Cuestionamientos va a haber siempre. Recuerda que el Perú está muy polarizado. Entonces, en este caso creo que nosotros estamos tranquilos porque como partido estamos pensando en la gobernabilidad, en la estabilidad. Por eso es que la bancada de APP decidió dar el voto de confianza”, declaró Acuña en diálogo con Canal N.

“Imagínate sino se le hubiera dado la confianza, hoy no hubiera gabinete, y mientras el presidente elige al nuevo gabinete (…) el pueblo desatendido. Nosotros estamos pensando en la gente que necesita vacunarse, en la gente que quiere trabajar, en los empresarios peruanos que quieren estabilidad para poder invertir en el país”, agregó.

El excandidato presidencial manifestó que “hoy más que nunca” los peruanos tienen que estar unidos y aceptar que “el señor Castillo es el presidente” de la República, y que ya terminó la campaña electoral.

“Los partidos responsables debemos unirnos al presidente, ayudar al Gobierno, porque el gran perdedor es el pueblo peruano. A mí me preocupa la situación económica, hay gente que no tiene qué comer. Hoy más que nunca tenemos que estar juntos. Y quiero aclarar, por si acaso, que no ha habido ningún negociado para dar el voto de confianza ”, indicó.

De los 15 congresistas que tiene APP en el actual Parlamento, 13 de ellos votaron por dar la investidura al gabinete Bellido. Roberto Chiabra y Gladys Echaíz se opusieron.

Acuña pide a Castillo que evalúe a sus ministros

El exgobernador regional de La Libertad César Acuña también dijo que el presidente de la República, luego de que el Congreso le haya dado la confianza a su gabinete, “tiene la gran responsabilidad de tratar de evaluar qué ministro no le ayuda o no le sirve, porque toda la responsabilidad de la gestión está en sus manos”.

“Queremos que de una vez se comience a salir de esta crisis económica en el país. No queremos caos. Ahora que ya tiene la confianza, ya depende del presidente que se ponga a meditar, y saber que se gobierna el Perú con las mejores personas. Por lo tanto, yo como presidente de Alianza para el Progreso invoco públicamente al presidente a que trate de mejorar su gabinete”, concluyó.

