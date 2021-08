Aníbal Torres: “No estamos de acuerdo ni con la ultraderecha ni con la ultraizquierda”

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se manifestó sobre la posición que mantiene el Gobierno de Pedro Castillo y aseguró que se aleja de los extremos, pero que seguirán siendo de izquierda.

En un diálogo previo con La República, Torres señaló que es “imposible” que Castillo Terrones y el Ejecutivo abandonen la banderas de izquierda, pues enfatizó en que fueron escogidos representando esta ideología.

“ Fue elegido con esa posición de izquierda. No de ultraizquierda, hay que diferenciar muy bien. No estamos de acuerdo ni con la ultraderecha ni con la ultraizquierda porque ambos son negativos . En materia económica, seguimos con lo que se llama economía popular o economía social de mercado, que rige en los países europeos que son potencia”, expresó.

En ese sentido, Torres Vásquez recalcó la participación que tiene la derecha en el Gobierno y recordó la rectificación de Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y la designación de Óscar Maúrtua como canciller.

“Pedro Castillo es realmente un demócrata. Dijo en la campaña que la democracia es el gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y eso es lo que se está haciendo ahora. Por eso se le ha pedido al presidente del BCR que se mantenga en el cargo. Por eso se ha nombrado como Canciller al doctor (Óscar) Maúrtua. Y estamos trabajando conjunta y muy ordenadamente”, puntualizó.

No quieren una situación como la de Venezuela

En otro momento de la conversación, el titular del Ministerio de Justicia sostuvo que desde el Ejecutivo no quiere que caiga en una situación como la que vive actualmente Venezuela y aclaró que no es posible que el presidente diga que “en su programa se va a mantener la posición marxista-leninista-comunista”.

“ Nosotros jamás vamos a querer que el Perú caiga en una situación como Venezuela . No es que estemos en contra de Venezuela. Lo que no puede pasar es que acá ocurra lo que pasa allá. Nosotros adherimos la política internacional, muy antigua, de no interferencia en otros países”, dijo.

Ver aquí la entrevista completa: https://cutt.ly/MWfleeJ

