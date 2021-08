El congresista de Podemos Perú Carlos Anderson señaló que en el Perú se vive una incertidumbre y que esta seguirá en el país mientras existan declaraciones como las que da el primer ministro, Guido Bellido, o el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“El factor fundamental es la confianza, el eliminar niveles de gran incertidumbre. Pero la incertidumbre sigue allí y va a seguir allí mientras quien dirija la política económica esté sujeto a cuestionamientos continuos, ni siquiera de parte de la oposición o de otros economistas o analistas, sino de parte de un señor que se ha autodirigido como el gran censor: el señor Vladimir Cerrón ”, expresó Anderson en RPP.

“La incertidumbre sigue. El temor a los cambios sigue. Las señales equívocas siguen, porque la primera cosa que hemos visto es que se le da la confianza y, a los minutos, el señor Bellido no tiene mejor cosa que decir que ‘si interpelan a los ministros, haremos cuestión de confianza’. Nuevamente, es el doble discurso: por la mañana, muy político, muy amable, muy corazón, en castellano y en quechua, y, al rato, ya empoderado, envalentonado, enfrentando al Legislativo ”, añadió.

Sin embargo, el parlamentario, quien votó por no darle la confianza al gabinete ministerial, indicó que no es su intención ser negativo y que lo más quiere es que el presidente Pedro Castillo tenga éxito y sea el mejor mandatario de la historia del país, ya que “tiene posibilidades de serlo”.

“Por primera vez un presidente tiene claro qué es lo hay que hacer y a quienes hay que atender de manera prioritaria. El problema va a ser el cómo y él (Pedro Castillo) tiene que entender que la economía y la política no pueden ir desalineadas. Una responde a la otra”, manifestó.

“Entonces, necesitamos realmente armonizar, ser convocantes. Necesitamos justamente tener un premier, un gabinete que abra las puertas, que comunique, que entusiasme, no que de temor o que cree incertidumbre”, prolongó.

¿Qué dijo Bellido sobre la cuestión de confianza?

Luego de que el Congreso de la República le diera la confianza al gabinete ministerial, el primer ministro, Guido Bellido, se pronunció y señaló que, si el Parlamento no los deja trabajar, presentarían una cuestión de confianza.

“Evaluaremos, porque si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos. En este momento, no tenemos tomada la decisión porque esto no es juego. Si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa. Pienso que debemos ser muy serios y dejar a la gente trabajar”, declaró Bellido a RPP.

