El congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular cuestionó las declaraciones dadas por el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, quien señaló que si el Congreso no dejaba trabajar al gabinete ministerial se podría evaluar una cuestión de confianza.

En efecto, a través de sus redes sociales, el también vocero alterno de la bancada de Renovación Popular tomó las palabras de Bellido como una “amenaza al Congreso”. Además, mencionó que, con lo dicho, el primer ministro no quiere que lo fiscalicen, impidiendo que el Parlamento Nacional realice su función.

“ No tardó mucho para que (Guido) Bellido amenace al Congreso con cuestión de confianza ante posible interpelación de ministros. Como buen socialista no quiere fiscalización, no quiere contrapeso, en cristiano, no quiere que el Congreso haga su trabajo. Aún no asume que vive en una democracia”, escribió Muñante en su cuenta oficial de Twitter el último sábado.

Alejandro Muñante criticó las declaraciones del primer ministro, Guido Bellido, al insinuar una cuestión de confianza. Foto: captura/Twitter

El viernes 27 de agosto, el pleno del Congreso decidió otorgar el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido. En total fueron 73 los parlamentarios respaldaron a los titulares de carteras designados por el presidente Pedro Castillo.

No obstante, hubo un bolsón de 50 congresistas que rechazaron la política de Gobierno que presentó Bellido Ugarte el último 26 de agosto. Aquí estuvieron Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País; de igual modo, se sumaron parlamentarios de otras bancadas.

Posteriormente, durante una entrevista en RPP, Bellido anunció que se evaluaría presentar una cuestión de confianza ante el Legislativo en caso no se deje trabajar a los ministros.

“ Evaluaremos, porque si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza, veremos . En este momento, no tenemos tomada la decisión porque esto no es juego. Si una cosa no les sale, no van a venir por otra cosa. Pienso que debemos ser muy serios y dejar a la gente trabajar”, manifestó.

