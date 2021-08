Rosa María Palacios: “Los cambios en el gabinete van a depender estrictamente de Vladimir Cerrón”

En esta semana hubo idas y vueltas. El presidente Pedro Castillo buscaba cambiar a su gabinete, mientras la oposición en el Congreso anunciaba que no iba a dar la confianza al premier Guido Bellido. Al final, Castillo no hizo modificaciones y el Parlamento otorgó la investidura. En esta entrevista a la periodista Rosa María Palacios analizamos el porqué de este desenlace político.

¿Este voto de confianza es un mensaje del Congreso de temor a que sean disueltos?

El Congreso no ha querido tirar su primera bala en este gabinete. Eso está claro. Y habida cuenta de que Somos Perú, APP (Alianza para el Progreso) y Acción Popular ya estaban poniendo sus votos y digamos que la derecha más radical ha reafirmado su posición.

Cuesta entender por qué algunas bancadas, como APP y Acción Popular, donde hace una semana pedían a gritos cambios en el gabinete, han apoyado la confianza.

Es que entre la quincena y la historia, prefirieron la quincena. Pasa que en el mes número uno de su mandato de cinco años, de sesenta meses, no van a poner en riesgo su disolución, simplemente han dicho que no. Lo cual le da mucha fuerza a Vladimir Cerrón.

¿En qué aspecto?

Puede poner el gabinete que quiera y nunca se lo van a censurar hasta que no sea el último año (de gobierno).

Hasta antes de la presentación del gabinete, se sabía que el presidente quería cambiar el gabinete, pero luego hubo un retroceso. ¿Eso también es una victoria de Cerrón?

Sí, claro. Es el triunfador de este día. No se olvida su poder, no ha necesitado ningún cambio, sus ministros quedan, controla el premierato y se puede jactar de ser el verdadero presidente del Perú.

Y en medio de eso, ¿el presidente Pedro Castillo qué es?

Bueno, la verdad, es que su participación en el debate ha sido la mudez. El que ha participado en las redes sociales activamente ha sido Vladimir Cerrón, criticando.

Si el presidente, como dice, sigue sometido a Cerrón, ¿no podemos descartar, como señalan desde Fuerza Popular o Renovación Popular, un acercamiento con un modelo radical?

Más bien es evidente que Vladimir Cerrón tiene un límite. Y ese límite es la economía. Tanto es así que el discurso de Guido Bellido no camina, no va hacia una revolución en ninguno de los puntos.

¿Entonces el premier Guido Bellido está optando por un discurso pragmático?

Es un discurso pragmático. Yo creo que están dejando el comunismo y están transitando rápidamente al oportunismo. Y de lo que se trata es de defender el poder y sacarle el máximo provecho posible.

Entiendo, pero con lo que ha presentado el premier Bellido no alcanza para sostener el poder cinco años.

Ah, eso es otra cosa. Yo no soy vidente. Es decir, si la situación económica del Perú se mantiene exactamente igual como ahora, se van a tener que ir todos: presidente y Congreso.

En ese caso, la pregunta sería: ¿quién se irá primero?

En estos casos, primero se va el presidente y luego el Congreso. Y luego llaman a elecciones generales.

En el discurso de Bellido no se mencionó la propuesta de la asamblea constituyente. Lo que tengo entendido es que no lo hizo para no generar mayores anticuerpos. ¿El Ejecutivo podrá interponer más adelante una cuestión de confianza por un proyecto de ley que apunte a concretar esta reforma?

Eso no ha quedado definido. Lo pueden hacer cuando quieran. No hay un límite de tiempo y de materia en este momento.

¿Así sea por una reforma constitucional que modifique el artículo 206 de la Constitución?

Así sea reforma constitucional. A ver, eso es lo que se le preguntó al Tribunal Constitucional (TC) y dijeron que sí. ¿Te acuerdas de lo que dijo la Comisión de Venecia? Por eso el congresista José Luna ha presentado su proyecto para que la Comisión de Constitución le haga la reforma constitucional para que no se pueda. Pero eso todavía no se ha aprobado y necesita dos legislaturas con 87 votos en cada una.

El Congreso, con este voto de confianza, ¿está comprando tiempo?

Esa es una tesis que he escuchado también. Que no se han fortalecido lo suficiente como para poder enfrentar al Ejecutivo. Y que lo que están ganando son dos legislaturas. Pero es riesgoso, ¿no?

¿Por qué?

Porque tienen que aceptar que le están dando la confianza a un gabinete contra el que han despotricado. Ahora resulta que son terroristas, pero no son tan terroristas. ¿Cómo le explicas eso al público? A sus electores. ¿Cómo les explican a sus electores que no son lo que ellos decían que eran?

¿Ve en el presidente alguna voluntad de cambiar más adelante al gabinete o es un tema que ya está prácticamente cerrado?

Creo que los cambios en el gabinete van a depender estrictamente de la voluntad de Vladimir Cerrón. Él toma las decisiones. Las ha venido tomando hasta ahora. Y en el único momento que el presidente ha tenido autonomía, que ha sido, digamos, cuando intentó sacar a Bellido, ese intento fue frustrado inmediatamente. Así que no creo que haya una mínima posibilidad de que Castillo muestre autonomía. Ha pasado un mes y no lo ha logrado. Es un gobierno de dos cabezas.

¿Como siameses?

Bicéfalos. Tenemos un gobierno de dos cabezas y una oposición fragmentada.

¿Pero qué puede hacer Castillo? Si cambia el gabinete, puede distanciarse de su bancada y no tendrá quien lo apoye en el Congreso.

Salvo que se vaya al centro con el grupo de maestros. No toda su bancada es de Cerrón. Podría hacer una alianza con Juntos por el Perú y los de su bancada e ir hacia el centro con otro programa. Está visto que en APP y Acción Popular le han dado la bienvenida.

