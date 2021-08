Pedro Castillo debe forjar alianzas políticas para sus reformas

El presidente Pedro Castillo y el líder del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, están obligados a entenderse políticamente sin caer en usurpaciones ni en sabotajes al Gobierno, según advierten diversos especialistas.

Aunque Cerrón es percibido como poder en la sombra, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, aseguró en Epicentro TV que “es imposible que gane la partida”. Contó que en una reunión tensa con el líder del partido, Castillo evidenció suficiente carácter.

“La solución sería o bien se separan definitivamente o bien dialogan, pero dividiendo competencias, porque Cerrón no ha ganado las elecciones, será secretario general de su partido, ese debe ser su ámbito, el que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo y él tiene que tomar las decisiones. Yo he visto de esa reunión que Castillo tiene carácter para mantener sus ideales, que no son extremistas”, dijo.

El politólogo Martín Tanaka, profesor de la Universidad Católica (PUCP) e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), considera que el reciente voto de confianza del Congreso muestra el camino que debe seguir la relación Castillo-Cerrón.

“La situación es ambigua y complicada. Cerrón tiene influencia en la bancada y algunos ministros. Castillo debe mostrar autonomía, pero necesita el apoyo de la bancada. Están condenados a entenderse. Lo sucedido con la confianza da una posibilidad: lograron acercamiento con bancadas y recurrieron a los ministros más solventes para dar explicaciones”, sostiene.

“Estaban en situación de debilidad y pasaron la ola con la confianza. Esperemos que aprovechen y sigan el camino marcado: mantenerse unidos, lograr acercamientos y poner delante los temas de gestión”, añade.

Advirtió que “Castillo debe imponerse sobre Cerrón” pero que “al menos, por ahora, es poco realista pensar que pueda pelearse y romper con Cerrón”.

El politólogo Carlos Fernández Fontenoy, docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, señala que al elegirse a Guido Bellido como primer ministro se permitió “la presencia política de Cerrón en esa instancia”. “Podría convertirse en un primer ministro en la sombra o ‘darle la línea política’”, indica.

“La autodefinición de Cerrón como marxista-leninista crea la percepción de representar una izquierda autoritaria y anclada en el pasado. Esa percepción, amplificada por medios conservadores, perjudicaría la imagen del presidente Castillo”, anota.

“Sin romper con Perú Libre, Castillo deberá ampliar su política de alianzas en el Congreso y con sectores de centroizquierda, progresistas y democráticos para poder realizar las reformas más importantes”, considera.

Para el politólogo Anthony Medina Rivas Plata, profesor de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) e investigador del Instituto de Estudios Políticos Andinos (IEPA), “Cerrón cumple el rol de secretario general de partido de cualquier parte del mundo cuando busca mayor presencia de militantes en el gobierno y cumplimiento de promesas”. “El presidente decide hasta dónde es pertinente acatar la línea del partido o es necesario elegir otras vías”, dice.

Para la politóloga Loriany Ramírez, de la consultora Poder (La Libertad), “Cerrón mina toda posibilidad de diálogo y buen gobierno”. “Le da a Castillo imagen de falso gobierno y propicia en los peruanos la desazón de que un reducido grupo tomaría decisiones cruciales”, afirma.

“Si Castillo busca mayor legitimidad en la población y gobernar, deberá ejercer estrategia, reduciendo participación a Cerrón y buscando que su imagen de presidente sea a carta cabal, con diálogo y consenso, forjando integración. Si busca un segundo lugar, tendrá a un Cerrón más que disponible”, remarca.

