El congresista arequipeño Jaime Quito, de Perú Libre, saludó la decisión en el pleno del Congreso de otorgar el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido el último viernes 27 de agosto.

Asimismo, recordó que el titular del Consejo de Ministros se reunió desde antes con las diez bancadas que conforman el Parlamento Nacional al día siguiente de su nombramiento y que su trabajo “no solo fue para tender puentes sino para encaminar algunos proyectos en las regiones”.

“Creo que el Ejecutivo y el presidente de la República, que es el profesor Pedro Castillo, hará los cambios de ministros que se requieran, pero sin presiones. (Por el contrario) estos cambios se harán de acuerdo al trabajo que demuestren los ministros a partir de ahora”, declaró este sábado durante una entrevista en RPP.

De igual manera, Quito mencionó que si bien Perú Libre no se reunió con Castillo Terrones para ver la conformación del gabinete “es evidente que si se ha recibido el voto de investidura, tendrán que trabajar y a los que no responden, simplemente tendrán que ser retirados de esa responsabilidad”.

“La responsabilidad se irá viendo en los hechos y no en el imaginario. El tema de los antecedentes son antecedentes que están todos ellos en investigación. Ahora se tendrá que ver el trabajo que van a realizar (…) No tratemos de especular las cosas. Creo que todo se encamina para resolver los problemas y los ministros que no están en esas condiciones hay que retirarlos y seremos nosotros los primeros en señalarlo ”, aseveró.

En otro momento, se pronunció sobre las últimas declaraciones de Guido Bellido, quien sostuvo que se evaluaría presentar una cuestión de confianza ante el Poder Legislativo en caso “no se los deje trabajar”.

“ Se puede aplicar si es una lógica de carga montón y obstrucció n para impedir que las políticas que se han venido planteando tuvieran su aplicación, esa es una figura jurídica y legal que se permite en la actual constitución”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.