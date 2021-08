Congresistas de La Libertad que votaron a favor de gabinete, esperan que economía se dinamice

Tras votar a favor de darle la confianza al gabinete del premier Guido Bellido, los congresistas por La Libertad, Carlos Alva de Acción Popular y Héctor Acuña de Alianza Para el Progreso, esperan que la economía se dinamice y se aborde los temas prioritarios que esta esperando la población.

“No podíamos dejar paralizada la economía, hoy más que nunca se necesita dinamizarla, en el gabinete había 12 ministros rescatables, y por ellos no se podía quitar a todos, lo que si se pide es que el presidente evalúe el accionar de algunos y tome las decisiones”, indicó a La República, Carlos Alva.

Luego agregó: “ Mi voto no es papel no firmado en blanco, les damos 100 días para mostrarnos sus resultados. Tendremos que tenerlos en noviembre, para luego evaluar y fiscaliza r. El discurso de Guido Bellido no fue profundo, pero sí hay temas rescatables y que deben ser prioritarios como la salud, educación, agricultura, entre otros. No apoyé a Perú Libre, sino a la gobernabilidad y al equilibrio de poder”.

Por su parte, el congresista de APP, Héctor Acuña quien es presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, indicó que se debe disminuir el clima de inestabilidad.

“Tenemos que exigir un manejo responsable de la economía, no pensar en el corto, sino en el mediano y largo plazo. Tenemos que exigirle que se mantenga el equilibrio fiscal, el endeudamiento también dentro de los límites de la ley. En lo posible tiene que buscar que los impuestos vengan a través del sector privado. Buscar la reactivación de empresas y que empiece a caminar. Tenemos que disminuir este clima de inestabilidad y generar confianza”, dijo a la prensa.

Interpelación

En tanto, el legislador liberteño, Diego Bazán de Avanza País, expresó que de ser el caso, se podría interpelar o censurar a algún ministro.

“No vamos a ser obstruccionistas, pero vamos a usar la interpelación y la censura siempre y cuando un ministro lo requiera y salga con algún escándalo o acto de corrupción. Espero que haya cambios por voluntad del presidente Pedro Castillo, debe darle su refrescada al gabinete”, detalló en N60.

Votos