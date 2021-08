Abogado de Vladimir Cerrón tras intervenciones: “Los partidos políticos no cometen delitos”

Josué Gutiérrez, uno de los abogados del sentenciado Vladimir Cerrón, se pronunció durante los allanamientos a locales del partido Perú Libre y aseguró que las agrupaciones políticas “no cometen delitos”, pero que las personas sí lo hacen. Por ello, aseguró que las intervenciones no eran correctas.

“La criminalización de la política es evidente y eso no es correcto. Las personas cometen delitos , las instituciones jurídicas o asociaciones jurídicas como los partidos políticos, que se regulan por la ley, no cometen delitos . Entonces, yo, como inscrito en un partido, no voy a correr la suerte de un tema delictivo. Por eso es que esto está mal y hay que corregir en los fueros que corresponde”, declaró a la prensa.

Pese a que la Fiscalía pidió realizar las diligencias por la indagación preliminar contra Vladimir Cerrón y otros implicados por el presunto delito de lavado de activos, en el marco del caso Los Dinámicos del Centro , el letrado aseguró que se trata de un acto de “criminalización de la política”.

“La criminalización de la política es lo más horrible. Volvemos a la canibalización política, al sicariato político, a instrumentalizar al Ministerio Público y Poder Judicial para fines estrictamente políticos”, sostuvo.

Enfatizó que este tipo de señales hace “ahuyentar a gente buena del quehacer político”, y que esto iba a culminar en algún momento cuando las entidades judiciales sean “absolutamente independientes”.

“ A quienes tienen los hilos del poder, un mensaje claro: eso va a acabar . El día que tengamos un Ministerio Público y un Poder Judicial absolutamente independientes, que no siga el juego político, entonces no veremos más actuaciones de vejamen”, apuntó.

Abogado Noblecilla: Tras 24 horas del voto de confianza, se intenta asaltar a Perú Libre

De igual modo, Raúl Noblecilla, otro integrante del equipo de defensa de Vladimir Cerrón, manifestó que se está intentando “asaltar” al partido Perú Libre luego de haberse otorgado el voto de confianza al gabinete de Guido Bellido.

“Hay indicios. Puede haber de todo, pero parece muy caprichoso que a horas al voto de confianza, que ha significado un respiro para la democracia, hoy se intente asaltar al partido de Gobierno de esta forma . Es una opinión política, pero que también deben saber valorar”, comentó.

Fiscalía allana locales de Perú Libre en Lima y Junín por caso Los Dinámicos del Centro

Varios efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como personal del Ministerio Público, intervinieron en simultáneo, en la mañana de este sábado 28 de agosto, siete inmuebles de Perú Libre en Lima y Junín, incluyendo la casa del secretario general del partido, Vladimir Cerrón Rojas, ubicada en Huancayo.

