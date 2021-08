Waldemar Cerrón: “No estamos haciendo apología al terrorismo; terrorismo es haber esterilizado”

Waldemar Cerrón, congresista de Perú Libre, tuvo un encuentro de palabras con la legisladora Norma Yarrow, de Avanza País. La parlamentaria aseguró que el hermano del sentenciado Vladimir Cerrón hace “apología al terrorismo”. Ante esas afirmaciones, él respondió.

“ En ningún momento nosotros estamos haciendo apología al terrorismo; terrorismo es haber esterilizado , es haber maltratado en el Pentagonito y haber asesinado a más de 200 estudiantes en la región central. Por lo tanto, pido que retire la palabra y se rectifique. Basta ya de estar involucrando a las bancadas y a los congresistas con pensamientos retrógrados que solamente salen de su cabeza”, replicó Cerrón Rojas.

Fue minutos antes que Yarrow Lumbreras presentó sus observaciones al plan expuesto por el primer ministro, Guido Bellido, cuando decidió dirigirse directamente al vocero del grupo parlamentario Perú Libre.

“Escuchaba al vocero, el señor Cerrón, hermano de Vladimir Cerrón, decir ayer que ellos seguían firmes en sus ideales, o sea, apología al terrorismo, apología y ser simpatizantes del Movadef ”, dijo la congresista de Avanza País.

No obstante, al solicitársele que retire lo dicho, la legisladora aseveró que existen “cuatro ministros cuestionados”. Con esto, los ánimos se encendieron en el hemiciclo del Congreso. Finalmente, accedió: “Por respeto a usted, señora presidente, retiro las palabras, pero estoy convencida de lo que he dicho ”, enfatizó Norma Yarrow.

Norma Yarrow: “No vamos a permitir que el Congreso de la República sea cerrado”

Asimismo, durante su disertación, la congresista de Avanza País enfatizó que no estaba de acuerdo con el programa que dio a conocer Guido Bellido, debido a que este, a su parecer, no abordaba nada sobre gestión pública.

“ El mensaje del señor premier solo ha sido cero en lo que es gestión pública . Cuarenta y tres páginas es la política general de gobierno. Hay bibliografías escolares mejores de quinto año. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, el señor ministro o la ministra de Inclusión Social en estos 26 días? Hemos escuchado muda a la señora Dina Boluarte”, sostuvo.

En esa misma línea, refirió que, pese a que el cambio de la carta magna había sido una constante propuesta del ahora jefe de Estado, esto no fue mencionado en el plan que divulgó el presidente del Consejo de Ministros. Además, dijo que no permitirían la disolución del Parlamento.

“ No se ha hablado de la Asamblea Constituyente. Raro, ¿no? , cuando se ha venido a pedir un voto de confianza. Sabemos claramente, señor Bellido, que ustedes tienen una ruta trazada. No vamos a permitir que el Congreso de la República, que es el único bastión para defender la democracia, sea cerrado. Porque así lo dijo una de sus congresistas de Perú Libre”, cuestionó.

Norma Yarrow: “Ese plan no es como el presentado por el señor Pedro Castillo”

Incluso, señaló que el programa leído por Bellido Ugarte difiere al que anunció el mandatario Pedro Castillo en su mensaje a la nación. “Eso no se ajusta a la realidad”, manifestó Norma Yarrow.

“Usted, señor (Bellido), no puede haber cambiado su mensaje en tan poco tiempo, referente al tema de las mujeres, a cómo usted admira a Edith Lagos. (...) Vamos a defender a todos los peruanos porque ese plan no es como el plan presentado por el señor Pedro Castillo . Eso no se ajusta a la realidad”, acotó.

