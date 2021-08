Luego de varias horas de debate, tras el pedido de confianza del primer ministro Guido Bellido, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, decidió suspender la sesión del pleno hasta las 9.00 a. m. de este viernes 27.

Actualización

En Vivo: Sesión plenaria del voto de confianza

En la mañana del jueves 26, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había llegado al Parlamento para exponer la política general de Gobierno y solicitar la investidura. Dio un discurso de casi tres horas, que comenzó con un incidente cuando empezó a hablar en lenguas originarias.

La oposición reaccionó y realizó gritos de protesta porque no entendía las expresiones que Bellido estaba dando en quechua y aimara. “Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente, y que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos , por favor”, dijo María del Carmen Alva, presidenta del Legislativo.

Sin embargo, el primer ministro continúo hablando en quechua y citó el artículo 48 de la Constitución que establece que “son idiomas oficiales el castellano y, en las zonas donde predominen, también lo son el quechua, el aimara y las demás lenguas aborígenes, según la ley”.

“Disculpe, premier. Un favor, le agradeceríamos, toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante pueda hablar en castellano, por favor, como quedamos con la Mesa Directiva”, reiteró Alva.

Ante esto, Bellido empezó a expresarse en español y les dijo a los congresistas que los estaba saludado en quechua y aimara. “Esto es una muestra de que aún nuestro país no ha entendido de que hay pueblos profundos, que tienen cultura y que tienen idioma de diferentes sectores”, agregó.

“Lo que este Gobierno busca es que exista tolerancia, hermandad, tranquilidad y paz, donde todos nos debamos escuchar y mucho más aún quienes somos congresistas o quienes somos autoridades estamos en la responsabilidad de escuchar a todos. Cuando nosotros no hablamos el quechua, y nuestros hermanos no hablan castellano y solo hablan quechua estamos prácticamente dejándolos de lado ”, prolongó.

Tres bancadas no darán su confianza.

Tras el discurso, comenzó el debate de los congresistas, y las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País anunciaron que no le darán el voto de confianza al gabinete encabezado por Guido Bellido.

Hoy viernes 27 continuará la sesión en donde los parlamentarios faltantes tendrán tres minutos para expresar su posición. Luego, se dará paso a la votación para saber si el Legislativo da la confianza.

