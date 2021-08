Susel Paredes: No queremos darle la posibilidad a Cerrón de que cierre el Congreso

La parlamentaria del Partido Morado, Susel Paredes, habló sobre la posibilidad de dar la confianza al gabinete encabezado por Guido Bellido. En ese sentido, dijo que se debe tomar precauciones ante una posible intención de Vladimir Cerrón de cerrar el Congreso.

“Cerrón, lo que quiere es que no le demos la confianza para buscarnos luego otra propuesta con cuestión de confianza, que puede ser un proyecto de ley. Inmediatamente nos cierra y, entonces, van a gobernar por decreto de urgencia. Nosotros no queremos darle esa posibilidad al Gobierno” , declaró para RPP.

“Tampoco me siento satisfecha con su presentación. Creo que la mayoría de los peruanos no nos sentimos satisfechos, pero tenemos que evaluar estratégicamente esto. Porque es bien fácil decir “no” o decir “sí”, pero tenemos que ver todas las consecuencias de darle la confianza o de no dársela ”.

Discriminación de parte de Bellido

Por otro lado, la congresista destacó algunas omisiones que tuvo Guido Bellido al leer su ponencia, de la cual pudo revisar el texto. En esa línea, Paredes criticó que el titular de la PCM omitiera las menciones a los ciudadanos de distintas orientaciones sexuales.

“En las cuarenta y tantas páginas que tiene el discurso, en que él se ha tomado dos horas y cuarenta y tantos minutos, no las ha leído. Lo que ha hecho es hablar guiándose del texto. Y al guiarse del texto, lo que ha hecho es elegir qué decir y qué no . (...) Lo de orientación sexual también lo pone en el texto, pero mira cómo es la inconsciencia, ¿no?, te traiciona. Y él elige no mencionarlo ”, expresó.

“Estamos en una época en que nadie niega que las lesbianas, los gays, las personas trans, somos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, que nos reconozcan los derechos. Porque yo pago impuestos, ah”, agregó.

Sobre las expresiones en quechua

Asimismo, respecto a la decisión de Bellido de dar parte de su discurso en quechua, la parlamentaria sostuvo que sí estuvo en su derecho de hacerlo, pero que detrás de ello hubo también un gesto de provocación hacia el Legislativo.

“ Hay un traductor en el Congreso y yo lo he probado ayer . Así como el señor tiene derecho a hablar en su lengua materna, yo como congresista tengo derecho a que me entiendan todas las personas que hablan en quechua y para eso está el traductor. Pero hablar sin pedir la traducción simultánea era provocarnos. Yo no me he dejado provocar . Por eso he demostrado que ahí hay traductor y, cuando uno quiere decirlo, tiene que hacerlo con la debida traducción simultánea”, expresó.

Evaluarán voto de confianza

Finalmente, indicó que los congresistas pertenecientes al Partido Morado evaluarán si otorgarán el voto de confianza al gabinete ministerial.

“ Estamos evaluando los tres, Ed (Málaga), Flor (Pablo) y yo, con mucho cuidado, el tablero para ver qué consecuencias tendría una posición y otra. Lo cierto es que nosotros no vamos a permitir, ya sea se le dé o no la confianza, ningún error o traspié a ningún ministro, de estos cuestionados, porque el pueblo no lo merece (...) Vamos a estar fiscalizando lo que ellos hacen”, concluyó.

