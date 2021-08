Este viernes 27 de agosto, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció sobre el voto de confianza que solicitó el gabinete ministerial que preside Guido Bellido al Pleno del Congreso.

“Esperamos que el día de hoy, no solamente en el Congreso tengamos la confianza del Parlamento, sino también que esa confianza se muestre en trabajar en forma unida. Los poderes del Estado no podemos estar divorciados, no podemos estar viendo quién es quién, sino más bien viendo las necesidades y urgencias del pueblo peruano ”, sostuvo Castillo Terrones durante la ceremonia de entrega de cuatro hospitales móviles donados por el Gobierno de Estados Unidos.

El primer ministro Guido Bellido Ugarte, junto a los ministros de Estado, se presentó en horas de la mañana en el hemiciclo para escuchar las intervenciones de los legisladores de las distintas bancadas, quienes adelantaron el sentido de su voto.

En esa misma línea, el también parlamento por Perú Libre pidió hacer un trabajo articulado entre los distintos niveles del Gobierno.

“Hagamos la verdadera unidad del pueblo. Hagamos un trabajo en conjunto con Ejecutivo, gobiernos locales y con los hermanos de las organizaciones sociales que en este momento nos escuchan. Basta de haber generado inestabilidad en los cinco años que han pasado. Esos cinco años también han sido un retroceso para nuestro país y, peor aún, con la pandemia. Y peor todavía con la situación económica internacional”, precisó el presidente del Consejo de Ministros ante la representación nacional.

De igual manera, los ministros Hernando Cevallos (Salud), Pedro Francke (Economía y Finanzas), Juan Cadillo (Educación), Víctor Maita (Desarrollo Agrario y Riego), Anahí Durand (Mujer y Poblaciones Vulnerables) y Oscar Maúrtua (Relaciones Exteriores) expondrán los principales objetivos de cada sector.

¿Qué es el voto de confianza?

Es un respaldo al presidente del Consejo de Ministros por parte de los parlamentarios que debe darse dentro de los 30 días posteriores a la asunción del cargo. Así lo consigna el artículo 130 de la Constitución Política del Perú.

Según la constitución, el voto de investidura se otorga cuando el 50% más uno de los congresistas presentes en el pleno se expresa a favor. Si no se alcanzan los votos, el primer ministro renuncia y el gabinete debe reconstituirse.

