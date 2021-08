Nano Guerra al gabinete de Bellido: “Van a encontrar en Fuerza Popular un muro de contención”

Hernando Guerra, vocero de la bancada de Fuerza Popular, manifestó que el gabinete ministerial, liderado por Guido Bellido, encontrará en Fuerza Popular un obstáculo ante cualquier impulso totalitario.

“ Van a encontrar en Fuerza Popular un muro de contención, como dijo nuestra lideresa (Keiko Fujimori), ante los impulsos totalitarios que tengan ante su búsqueda de eliminar nuestra Constitución y ante su improvisación y falta de visión en un país que cumple su bicentenario de la independencia”, indicó a la prensa.

“Un muro es precisamente un obstáculo y lo seremos ante un afán totalitario, pero yo no he dicho que lo seremos desde el Congreso sino a todos los planos de lucha que debemos de tener. En el hemiciclo también mencioné a otras organizaciones como el Apra, PPC, que también se han manifestado en las calles... Y en todos esos frentes encontrarán un muro de contención ante cualquier plan antidemocrático”, explicó.

Por otra parte, saludó a las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y el Partido Morado por haber votado en contra del voto de confianza al gabinete ministerial, que este viernes le fue otorgado por mayoría.

“Queremos también resaltar a las bancadas de Avanza País, Renovación, del Partido Morado que han sabido estar a la altura de la historia. Queremos también decirle a los otros partidos que no digan después que esto fue un cheque con condiciones, que no lo sabían y que no estuvieron advertidos”, dijo.

Congreso otorga el voto de confianza al gabinete

Con 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones, la representación nacional aceptó que los integrantes del Consejo de Ministros continúen en funciones.

Los congresistas de las bancadas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular ya habían adelantado que no le darían su voto. A ellos se les sumó el Partido Morado. Sin embargo, no fue suficiente para que la confianza le sea negada.

