Guillermo Bermejo: No pueden hablar de democracia quienes cerraron el Congreso con tanques

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo defendió al gabinete de Guido Bellido este viernes 27 de agosto, durante el debate sobre el voto de confianza al Consejo de Ministros. Destacó que varias bancadas expresaron su respaldo al Ejecutivo, aunque con reticencias. Bermejo también atacó, sin nombrarlos, a los grupos políticos que rechazan el refrendo al primer ministro.

Fuerza Popular, mediante sus voceros, adelantó que votará en contra de la cuestión de confianza. Ante ello, Bermejo recordó el autogolpe y clausura del Congreso de 1992, perpetrados por Alberto Fujimori. “No vamos a aceptar que nos den clases de democracia quienes cerraron este recinto con tanques un cinco de abril. No se lo vamos a aceptar”, subrayó durante su exposición.

Bermejo, sindicado como articulador de campamentos terroristas, continuó con sus críticas dirigiéndose a “quienes están acostumbrados a hacer pataletas cada vez que pierden una elección”. “No vamos a aceptar que nos den clases de moral, sobre idoneidad de quiénes deben ser o no ministros, quienes tuvieron a Vladimiro Montesinos como asesor en las sombras”, sentenció el legislador por Lima.

En el mismo sentido, el congresista de izquierda aseguró que no escucharán discursos sobre democracia de “quienes se robaron el referéndum de 1993” y las elecciones del año 2000. Bermejo aseguró que “el país no está para esperar los antojos de algunos grupos parlamentarios que no han terminado de comprender que las elecciones ya terminaron”.

Como respuesta, la fujimorista Martha Moyano criticó que el gabinete Bellido esté compuesto “por personas del Movadef”. Indicó que el discurso del primer ministro estuvo lleno de “propuestas sin contenido” y solo tres líneas de contenido sobre lucha antiterrorista “como para pasar la mano”.

Este viernes 27 de agosto se reanudó el debate en el Congreso sobre el voto de confianza al gabinete ministerial de Guido Bellido. El jueves 26 de agosto, el presidente del Consejo de Ministros dirigió su discurso durante casi tres horas sobre distintos temas, aunque sin mencionar la propuesta de nueva Constitución. La discusión posterior giró en torno al uso del quechua, ya que Bellido inició su exposición en esta lengua originaria, pero recibió abucheos de las bancadas opositoras y la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva, le pidió que hablara en castellano.