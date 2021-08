Congreso: presentan PL para promover el equilibro entre Ejecutivo y Legislativo

El parlamentario Edward Málaga Trillo, de la bancada Somos Perú-Partido Morado, presentó un proyecto de ley que busca modificar diversos artículos de la Constitución a fin de promover “la gobernabilidad y el equilibrio entres los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

La propuesta legislativa tiene como fin cambiar el artículo 113 referido a la vacancia de la presidencia de la República . En ese sentido, se indica que el jefe de Estado debe ser destituido ya no por incapacidad moral, sino por “permanente incapacidad mental o física”.

Se precisa que esta causal debe estar “ debidamente comprobada a través de los exámenes correspondientes por una junta médica independiente y sin conflictos de interés, y declarada por no menos de los dos tercios del número legal de miembros del Congreso”.

Proyecto de ley Edward Málaga

De igual modo, acerca del voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza (artículo 132), se pretende añadir con esta inactiva que “no procede la cuestión de confianza cuando verse sobre reforma constitucional o sobre convocatoria a referéndum”.

En cuanto a la crisis total del gabinete, expresada en el artículo 133 de la carta magna, se plantea agregar que “no procede la censura al Consejo de Ministros durante el último año del mandato presidencial”.

Proyecto de ley Edward Málaga

Exposición de motivos

Málaga Trillo explicó en el proyecto de ley que el mismo es relevante por los antecedentes que tiene el país en cuanto a la vacancia por incapacidad moral permanente, que se vio en los últimos años con la presentación de mociones contra los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Solo contra este último se logró la destitución por la presunta comisión de actos de corrupción.

Mencionó también que la mínima ventaja obtenida por Kuczynski Godard fue la que permitió una oposición férrea desde el Parlamento. En ese sentido, avizoró un panorama similar para el actual Gobierno liderado por Pedro Castillo.

Por ello, procuran que haya una modificación de la causal de incapacidad moral permanente a incapacidad mental o física permanente. “ Esta propuesta tiene como objetivo eliminar uno de los instrumentos subjetivos y abierto a variopintas interpretaciones con los que cuenta el Congreso . Tal como nos ha demostrado la historia reciente, un instrumento de estas características resulta ser sumamente peligroso en contextos de alta tensión y polarización política”, se lee.

Asimismo, recalcan que consideran importante eliminar la cuestión de confianza obligatoria para que no sea utilizada “de manera poco responsable en casos de mayorías opositoras en el Congreso. No obstante, enfatizaron que “ello no eximirá al nuevo Consejo de Ministros de concurrir al Congreso y exponer su política general de gobierno”.

