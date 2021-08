Arequipa: alcalde de Paucarpata pidió disculpas por intervención en la que se le ve ebrio

Arequipa. A cinco días de su detención, el acalde distrital de Paucarpata, José Supo Condori, dio este viernes 27 de agosto sus descargarlos sobre su bochornosa detención del último domingo 22 de agosto por la noche en la ciudad de Chivay, provincia de Caylloma.

Ese día, el burgomaestre, su asesor Alexander Rodríguez, y otros dos ciudadanos, fueron intervenidos por la Policía en una camioneta que llevaba el logo de Defensa Civil, sin tener ningún tipo de vínculo con la entidad.

En vídeos que se difundieron en redes sociales, se ve a Supo en visible estado de ebriedad y mostrando una actitud desafiante ante los efectivos policiales que lo intervenían.

“Estoy profundamente arrepentido por esa conducta reprochable, no quiero esconder la cabeza y por eso he venido decir a la población, a mis vecinos de Paucarpata, que me disculpen”, señaló la autoridad edil este viernes en conferencia de prensa.

En su descargo, Supo Condori contó que estuvo detenido desde esa noche hasta el miércoles 25 de agosto. “Ese día estuvimos compartiendo en un restaurante y luego nos dirigíamos al hospedaje. El chofer que es de mi confianza no había tomado bebidas alcohólicas y yo iba en todo momento como pasajero”, acotó.

La autoridad edil aclaró además que la Fiscalía solo le abrió investigación por el presunto delito de ostentación de distintivos. “No se me imputa ningún cargo de resistencia a la autoridad”, finalizó.