La congresista Susel Paredes evitó condenar la presencia de Iber Maraví en el Ministerio de Trabajo luego de que se revelaran atestados policiales de la década de los 80 en los que aparece su nombre ligado a acciones terroristas.

“Respecto a si es o no culpable de terrorismo, eso lo debe determinar Ministerio Público y el Poder Judicial. Los congresistas no somos jueces, somos legisladores, representantes y fiscalizadores ”, manifestó ante la prensa al hacer su ingreso al Congreso, previo al pedido de voto de confianza del gabinete Bellido.

La parlamentaria de la bancada del Somos Perú - Partido Morado comparó la situación con la última revelación periodística en torno a las llamadas telefónicas que realizaba Vladimiro Montesinos desde su reclusión en la Base Naval.

“ Es (una situación) tan complicada como la de los marinos que dejaron hablar por teléfono a Vladimiro (Montesinos) , y ¿yo voy a condenar a esos marinos? No. La justicia los tiene que condenar, hay que ubicarnos cada uno en su competencia”, aseguró.

Sobre si su voto de confianza estará condicionado a lo que mencionen los ministros sobre la asamblea constituyente, la legisladora indicó que ese nos es un tema que le preocupe porque “no se puede”.

“Yo ni siquiera me preocupo (por la asamblea constituyente) porque no se puede, que no les engañen. Habría que modificar la Constitución para convocar una asamblea constituyente. Legalmente no se puede con esta normatividad, es una discusión absurda”, sentenció.

