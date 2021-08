Nano Guerra García ratifica que Fuerza Popular no dará la confianza al gabinete Bellido

El congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular criticó la exposición realizada por el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ante el pleno del Parlamento este jueves 26 de agosto.

En efecto, para Guerra el discurso dado por Bellido fue “populista” y aseguró que, lejos de contemplar lo que necesita el Perú de cara al bicentenario, solo se hablaron de cosas que mostraban “división”.

“Hemos escuchado un discurso en el que se hace énfasis, nuevamente, a la división de los peruanos provincianos, costeños, ricos, cholos, blancos, en lugar de hacer énfasis en la unión. En lugar de un futuro, este gabinete aumenta la desesperanza y la incertidumbre de los peruanos ”, exclamó.

Asimismo, el también vocero de la bancada del fujimorismo mencionó que solo habían 13 líneas referidas al terrorismo y otras 25 líneas dedicadas al emprendimiento, por lo que, de acuerdo a su apreciación, solo reflejaron un discurso “mediocre”.

“ El Perú escuchó hoy un nuevo discurso mediocre . Seguimos esperando una nueva visión del bicentenario, una que no repita la palabra pobreza sino que nos enseñe como generar riqueza. Una visión que no nos haga sentir a los peruanos como marginados, tampoco que nos repita que somos pobres porque no lo somos, queremos una visión que no proponga a hacer aventuras con el dinero de los peruanos”, aseveró.

Finalmente, Hernando Guerra García señaló que Fuerza Popular no otorgará la investidura, confirmando lo dicho por la lideresa de la organización, Keiko Fujimori, el último miércoles.

“En resumen, este es el gabinete sin visión, de la división y de la improvisación. Esa es la marca de este gabinete. Un gabinete que solo produce una cosa: desconfianza. Por eso es imposible dar un segundo de confianza. Por esa razón, Fuerza Popular no les dará el voto de confianza ”, añadió.

