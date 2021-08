Al inicio de la sesión plenaria, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le pidió al primer ministro Guido Bellido que su discurso en quechua no dure mucho y que hable en castellano, porque los parlamentarios no lo estaban entendiendo.

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) había llegado al Parlamento para pedir el voto de confianza y empezó a dar su ponencia en lenguas originarias. Ante esto, algunos legisladores expresaron su malestar y comenzaron a realizar gritos de protestas, ya que no lo entendían.

“Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente, y que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor”, expresó Alva.

Segundos después, la presidenta del Legislativo volvió a hacer el pedido, ya que Bellido siguió hablando en quechua citando el artículo 48 de la Constitución que establece que el quechua y aimara son lenguas oficiales, aunque en “zonas donde predominen”.

“Disculpe, premier. Un favor, le agradeceríamos, toda la representación nacional, porque yo tampoco lo entiendo , que de aquí en adelante pueda hablar en castellano, por favor, como quedamos con la Mesa Directiva”, dijo la titular del Congreso.

Luego, Bellido Ugarte comenzó a expresarse en español y expuso la política de Gobierno, no sin antes decir que “cuando nosotros no hablamos el quechua, y nuestros hermanos no hablan castellano y solo hablan quechua, estamos prácticamente dejándolos de lado”.

Voto de confianza

Guido Bellido se presenta este jueves 26 de agosto ante el Congreso para solicitar el voto de confianza a un gabinete que tiene un grupo de ministros con una serie de cuestionamientos y que recientemente sufrió una baja con la renuncia de Héctor Béjar a la Cancillería.

Asimismo, en el Congreso aún no está asegurado el respaldo al voto de confianza. La presentación de este jueves podría ser clave para saber si Bellido logra conquistar más apoyo, más allá del voto únicamente de las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú y un sector de Somos Perú. Por su lado, los congresistas del Partido Morado han dicho que primero van a escuchar.

La situación del gabinete se complica, además, por las recientes revelaciones de la prensa relacionadas con el ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien aparece en atestados policiales sobre atentados terroristas ocurridos a inicios de la década de los 80.

“Si hubiesen encontrado responsabilidad penal producto de los atestados que se mencionan, hubiese sido condenado. Estamos hablando de casos de casi 40 años, en los que muchos ciudadanos, como yo, han sido incluidos en investigaciones, pesquisas, labores de inteligencia, pero lo que debemos informar es en qué quedó todo. Yo estoy libre y he hecho mi vida con toda normalidad”, fue el descargo del ministro.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.