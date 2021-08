Jorge Montoya sobre voto de confianza: “Nuestra respuesta va a ser un no”

El congresista y vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, señaló que su bancada votará en contra de otorgar la confianza al gabinete ministerial encabezado por Guido Bellido.

“Hemos escuchado al primer ministro y no tiene nada nuevo de lo que nosotros sabemos. No ha hecho caso a las recomendaciones que dimos sobre el cambio de ministros (...) Creo que no hay mucho que pensar, no creo que vaya a variar mucho en el transcurso de la tarde. Nuestra respuesta va a ser un no ”, declaró a la prensa.

Entre las razones por las que su grupo parlamentario no otorgará la confianza al Consejo de Ministros, Montoya señaló que se debía, principalmente, a una contradicción entre lo que Guido Bellido promete y lo que se hace desde el gabinete.

“ Lo que dice en el mensaje se contradice con la realidad. Habla de luchar contra el terrorismo, y hay terroristas visitando al presidente en Palacio (...) Ha debido cambiar a los ministros que dijimos que cambien. No lo ha hecho. El control político es de ida y vuelta. El Congreso lo ejerce y el Ejecutivo tiene que recibirlo y corregirlo”, sostuvo.

Por otro lado, el legislador indicó que, en caso de que los titulares de las carteras sí obtengan la aprobación por mayoría de votos en el Congreso, la bancada de Renovación Popular buscará censurar individualmente a los ministros.

“Continuaremos con nuestro plan trazado de censurar uno por uno. Los que están en la lista. Uno por uno: (los ministros de) Trabajo, Interior, Defensa, y de la Mujer ”, advirtió.

Sobre Guido Bellido hablando en quechua

Al preguntársele su opinión sobre las expresiones en quechua del primer ministro, Guido Bellido, Montoya respondió: “El idioma oficial del Perú es el Castellano, el español, y existe un traductor a quechua. Se habla en español y se traduce a quechua, es al revés de lo que hizo”.

