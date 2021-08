Guillermo Bermejo: “Los que perdieron las elecciones no pueden hacernos la hoja de ruta”

El congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo se pronunció este jueves sobre una supuesta hoja de ruta que se le intenta imponer al presidente Pedro Castillo; sostuvo que el gobernante no lo permitirá y ha demostrado ser firme en su compromiso “con el pueblo”.

“Ha habido un sector interesado de la derecha, de los liberales y caviares de este país que quieren hacerle una hoja de ruta al presidente Castillo a punta de portadas de periódicos, en las redes y presión mediática y nosotros no lo vamos a permitir”, comentó a Latina.

“Primero porque el profesor Castillo no lo quiere. El profesor Castillo ha sido firme y ha dicho que no habrá cambios en los ministerios y que no se va a traicionar al pueblo. Eso no significa que nosotros cerremos el diálogo con la oposición, pero los que perdieron las elecciones no pueden hacernos la ruta a nosotros. Eso es antidemocrático ”, agregó.

Asimismo, aseveró que el Gobierno de Castillo es “una izquierda consecuente” y no negocia sus principios o intenta favorecer intereses particulares.

“Aquellos que creen que somos Ollanta (Humala), Susana (Villarán) o (Alejandro) Toledo, no se equivoquen, acá hay una izquierda consecuente, coherente y principista ”, manifestó.

Bermejo pidió dejar trabajar al Gobierno y aseguró que no quieren que el partido de Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, no participe. “No tienen ni un mes y ya quieren boicotear al gabinete”, dijo.

Finalmente, el legislador firmó una planilla para una consulta popular de la reforma total de la Constitución de 1993, a cargo de una asamblea constituyente.

Bermejo firma planilla para la consulta de la reforma total de la Constitución de 1993. Foto: Carlos Félix/GLR

