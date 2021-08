Guido Bellido: ¿qué dijo el primer ministro en su mensaje en quechua ante el Congreso?

El primer ministro Guido Bellido dio su discurso ante el Congreso de la República en busca del voto de confianza este jueves 26 de agosto y, durante el inicio de la presentación, dirigió unas frases en quechua a todos los ciudadanos peruanos que hablan este idioma.

Congresistas y televidentes no lograron entender qué fue lo que dijo el jefe del gabinete al no dominar esta lengua, a pesar que es considerada un idioma oficial en las regiones en las que predomine, según el artículo 48 de la Constitución Política del Perú.

Por ello, detallamos las palabras exactas de Bellido en el pleno, al ser traducidas por Edwin Alarcón, docente de quechua de la PUCP, en colaboración con La República.

“Hermanos y hermanas, presidenta del Congreso de la República, vicepresidentas de la República, hermanos y hermanas congresistas de la República, hermanos y hermanas de cada distrito, comunidad, provincia y región del Perú”, empezó el discurso.

“Hoy día, para cada uno de ustedes, un gran saludo por los 200 años de vida republicana. 500 años hemos padecido, caminamos despacio por cerros y nevados con el propósito de llegar al Congreso de la república y, desde aquí, hermanos y hermanas, que nuestra palabra se escuche ”, continuó.

“Señora presidenta y vicepresidentas yo he llegado en nombre de nuestro pueblo, en nombre de nuestro pueblo sufrido, para conversar con cada uno, para conversar bien entre hermanos y hermanas. No nos enemistemos, no nos agraviemos. Hermanos y hermanas, también hablaremos en castellano”, culminó.

Guido Bellido en sus presentaciones en eventos oficiales, así como en entrevistas con medios periodísticos, declara en quechua, su lengua materna. Su postura ha sido saludada por algunos políticos, pero criticada por otros como el congresista Jorge Montoya, de la bancada Renovación Popular.

Alva pide a Bellido hablar en castellano

Tras estas frases, María del Carmen Alva, presidenta de la Mesa Directiva, le pidió a Guido Bellido que su discurso en quechua no se expanda demasiado, ya que los demás parlamentarios no podían entenderlo.

“Premier, usted dijo que lo iba a traducir. Se acordó que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente y que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor”, expresó.