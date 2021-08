Guido Bellido: “Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente”

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, finalizó su exposición ante el Congreso de la República y solicitó el voto de confianza aseverando que no defraudará al país, debido a que conocen “las consecuencias de malas gestiones gubernamentales”.

“Este voto de confianza es también un voto por el optimismo, por el porvenir que el país desea asegurar y por volver a confiar en un futuro en el que nos encontremos todos al borde de la mañana eterna de Vallejo, reconfortados y satisfechos, hermanados”, manifestó.

Asimismo, indicó que el Perú merece un país en el que los pobres, como el personaje de César Vallejo, Paco Yunque, no tengan que guardar silencio.

“ Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente , una rabia silenciosa y resignada. Un país en el que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las grandes desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean toleradas jamás, por nada ni nadie”, expresó.

Finalmente, dio las gracias a los legisladores y realizó un saludo a la patria, así como a los pueblos originarios.

