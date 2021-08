El primer ministro Guido Bellido llegó al Congreso para exponer la política de Gobierno y pedir el voto de confianza. Durante su exposición, sin embargo, no mencionó a las personas LGTBIQ+, a pesar de que un 8% de peruanos mayores de 18 años forman parte de la comunidad, según una encuesta que encargó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a Ipsos en junio del año pasado.

Bellido olvida, al parecer, que los homosexuales, lesbianas, transexuales y aquellos que no se identifican como heterosexuales son también parte del pueblo, el que tanto afirma representar. No es la primera vez, lamentablemente, que el titular del gabinete va en contra de esta población, pues tiene un largo historial de expresiones homofóbicas y machistas en su cuenta de Facebook.

En el Parlamento, sumó una acción más en contra de la comunidad. En el discurso que había entregado para solicitar la investidura, el presidente del Consejo de Ministros tendría que haber dicho “creemos y sabemos que falta mucho por hacer aún y mejorar nuestras propuestas para los hermanos afroperuanos, de la comunidad tusán y nikei, para los descendientes migrantes, y todos aquellos que sufren la exclusión, el clasismo o la discriminación por orientación sexual”. Pero no terminó así.

Cuando estaba culminando el párrafo, tomó una pausa, y no dijo “por orientación sexual”. Esa parte la reemplazó “por diferentes expresiones”. Y continuó hasta el final, hasta concluir las casi tres horas de ponencia sin mencionar ni una sola vez al colectivo LGTBIQ+.

Guido Bellido solicitó el voto de confianza al Congreso. Foto: PCM

Luego del discurso y cuando la sesión había entrado en receso, la congresista Susel Paredes, de la bancada Somos Perú-Partido Morado, protestó, sobre todo, por la invisibilización de las y los ciudadanos trans. “Las personas que sufren más discriminación de nuestra comunidad son las personas trans que no tienen trabajo, que se ven obligadas a ejercer el trabajo sexual y nada de eso. Eso también ha faltado”, declaró a las cámaras del Congreso.

Quien también estuvo atenta al mensaje del primer ministro fue Miluska Luzquiños, fundadora de la Casa Trans Zuleymi, un lugar en donde se busca apoyar, informar y proteger a las personas trans. Ella calificó el discurso de “bastante excluyente y preocupante”.

“ El panorama es bastante incierto porque es una izquierda radical que no reconoce a las minorías sexuales , a las personas trans, que no apuesta por una ley de identidad de género, por una educación digna sin discriminación ni violencia, no apuesta por el cupo laboral trans. Es un Gobierno bastante machista y muy represivo que, a la larga, va a repercutir en la vida de las personas trans”, asegura.

Parte de discurso en donde Bellido debía mencionar la orientación sexual.

Un gobierno que no parece de la inclusión

Luzquiños agrega que “ el Gobierno del Bicentenario y de la inclusión no es tan del bicentenario y de la inclusión” , sino “un Gobierno bastante sesgado, con muchos prejuicios y machista”. No obstante, no pierde la esperanza de que la situación mejore y su comunidad pueda presentar “una propuesta legislativa que sirva como marco legal para que la no mención de los funcionarios hacia nuestra población no signifique exclusión de derechos”.

Lo que pide la activista, “al menos”, es que esta gestión clarifique “cuáles son las líneas de acción que se va a implementar para eliminar la violencia por identidad de género, expresión de género y orientación sexual”, y saber “cómo los programas de Gobierno van a transversalizar esas categorías”.

En la misma línea, Nicolás Alarcón, defensa legal por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ en la ONG Adastra, manifestó que no se ha identificado ninguna iniciativa ni compromiso por parte del gabinete encabezado por Guido Bellido en favor de las personas no heterosexuales, pese a que el Ejecutivo podría regular mejores mecanismos para asegurar el acceso a salud -sobre todo a las personas trans-; así como algunos lineamientos de acceso a la justicia como, por ejemplo, el derecho a su identidad.

“Si no estamos en agenda, esas iniciativas no van a avanzar” , detalla el abogado. Y precisa que esta omisión de políticas públicas para la población LGTBIQ+ refleja no solo la desidia por parte del gobierno de Pedro Castillo hacia esta comunidad, sino que esto también se verá reflejado en los números que muestran la violencia, desprotección, discriminación y muertes de las cuáles seguirán siendo víctimas.

