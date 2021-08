Guido Bellido al Congreso: “Depongamos nuestras diferencias”

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido, pidió a los congresistas que depongan sus diferencias con el Gobierno para solucionar los problemas del país, durante su discurso para pedir el voto de confianza del Congreso.

“Hoy no solo he venido al hemiciclo para solicitar el voto de confianza según lo dicta el mandato constitucional, sino que me encuentro ante ustedes para invitarlos a que motivados por la responsabilidad de ser los portadores de la confianza del pueblo, depongamos nuestras diferencias y juntos contribuyamos a solucionar una de las más graves crisis políticas, sociales, ambientales y sanitarias de las últimas décadas ”, manifestó.

“Deseo ratificar el compromiso del presidente de la República, Pedro Castillo, a desarrollar políticas públicas y acciones que permitan iniciar una nueva etapa en la vida republicana”, agregó.

El ministro inició su discurso en quechua y pidió que lo traduzcan para que todos los parlamentarios lo entiendan; sin embargo, esto generó algunas protestas por quienes exigían que sea Bellido quien lo traduzca.

“ Usted dijo que lo va a traducir . Premier, le agradecería, como se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Queremos que lo traduzca inmediatamente. Que no sea tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor”, sostuvo María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.