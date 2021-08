La congresista de Avanza País, Norma Yarrow (exintegrante de Renovación Popular), anunció que no dará su voto de investidura al gabinete ministerial liderado por Guido Bellido. No adelantó cuál será la postura de su bancada.

“Yo he puesto claramente mi posición: no voy a dar el voto de confianza al gabinete, definitivamente. No me representan Guido Bellido y varios ministros que están cuestionados. Mi deber es escucharlos, pero mi posición no va a cambiar”, manifestó a la prensa, en declaraciones difundidas por ATV.

“Nosotros como Avanza País estamos trabajando en llegar a los consensos. (...) Yo hablo por mí. Lo único que les puedo decir es que estoy muy tranquila en la bancada en que estoy”, agregó.

La parlamentaria dio estas declaraciones antes de ingresar a Palacio Legislativo, en el día en que Guido Bellido y los demás ministros expondrán la política general del Gobierno y solicitarán el voto de confianza.

Voto de confianza

Guido Bellido se presenta este jueves 26 de agosto ante el Congreso para solicitar el voto de confianza a un gabinete que tiene un grupo de ministros con una serie de cuestionamientos y que recientemente sufrió una baja con la renuncia de Héctor Béjar a la Cancillería.

Asimismo, en el Congreso aún no está asegurado el respaldo al voto de confianza. La presentación de este jueves podría ser clave para saber si Bellido logra conquistar más apoyo, más allá del voto únicamente de las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú y un sector de Somos Perú. Los congresistas, por su lado, del Partido Morado han dicho que primero van a escuchar.

La situación del gabinete se complica, además, por las recientes revelaciones de la prensa relacionadas con el ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien aparece en atestados policiales sobre atentados terroristas ocurridos a inicios de la década de los 80.

“Si hubiesen encontrado responsabilidad penal producto de los atestados que se mencionan, hubiese sido condenado. Estamos hablando de casos de casi 40 años, en los que muchos ciudadanos, como yo, han sido incluidos en investigaciones, pesquisas, labores de inteligencia, pero lo que debemos informar es en qué quedó todo. Yo estoy libre y he hecho mi vida con toda normalidad”, fue el descargo del ministro.

