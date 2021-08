Este jueves 26 de agosto, los ministros de Estado acudirán al hemiciclo del Congreso de la República para solicitar a la representación nacional que le otorgue el voto de confianza.

Es así que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y los titulares de carteras tendrán que exponer sus planes de trabajo y las principales líneas de acción del Gobierno de Pedro Castillo para el periodo de gestión 2021-2026.

Luego de que escuchen los planteamientos, los parlamentarios de las diferentes bancadas darán a conocer sus puntos de vista y, finalmente, decidirán si brindar o no la investidura al gabinete Bellido.

Hasta el momento, en el Legislativo los ánimos están divididos, ya que hay grupos parlamentarios que han dado a conocer su respaldo al Consejo de Ministros, mientras que hay unos que están definiendo qué postura tomar y otros ya decidieron no dar la confianza.

Simpatizantes de Perú Libre realizaron vigilia en apoyo al gabinete Bellido Adeptos del partido de Gobierno llegaron hasta las afueras del Congreso, en donde hoy se llevará a cabo el debate sobre el pedido de voto de confianza del gabinete que preside Guido Bellido.En el lugar también estuvo presente un grupo minoritario de simpatizantes fujimoristas, quienes alzaron su voz en contra del Ejecutivo.Fotos: John Reyes

Fuerza Popular ha expresado que no brindará la investidura al gabinete ministerial. “No hemos participado en conversaciones con el señor Bellido, hemos dicho que cuestionamos este gabinete desde la cabeza del mismo. No nos hemos reunido, no nos vamos a reunir, pero queremos escucharlo para luego votar. Por ahora el ánimo de la bancada es no darle confianza ”, señaló Nano Guerra García a Canal N.

Por otro lado, desde Juntos por el Perú refirieron que la bancada “va a respaldar el voto de confianza”. La congresista Sigrid Bazán detalló que ello es porque apuestan “por la gobernabilidad del país”.

Presidente Pedro Castillo optó por no hacer más cambios al gabinete

Pese a que diversas fuerzas políticas le solicitaron hacer cambios en el gabinete ministerial por los cuestionamientos a algunos integrantes, el presidente de la República, Pedro Castillo, afirmó que no se harán más cambios en el Consejo de Ministros.

“Tienen todo nuestro respaldo para seguir trabajando. Nosotros nos veremos facultados, como el pueblo nos ha dado la confianza. (Veremos) en qué momento podemos hacer algunos cambios, vamos a ver quién se va o quién se queda, pero por el momento no se nos ha pasado nada de eso por la cabeza. Estamos pensando en trabajar por el país ”, acotó.

