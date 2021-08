AAR sobre gabinete Bellido: “Lo mejor que puede hacer el Congreso es no dar la confianza”

Tras 28 días en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Guido Bellido junto con el gabinete ministerial han acudido al Congreso, como dicta el artículo 130 de la Constitución, para plantear las acciones del Gobierno y hacer cuestión de confianza en torno a ello.

Augusto Álvarez Rodrich dio algunas razones por las cuales el Parlamento debería negarle la investidura al primer ministro.

Aunque resaltó que si bien hay personas valiosas en el gabinete ministerial como Pedro Francke, ministro de Economía y Finanzas (MEF); Hernando Cevallos, ministro de Salud (Minsa); Juan Cadillo, ministro de Educación (Minedu), y Aníbal Torres, ministro de Justicia (Minjus), también hay elementos impresentables para asumir tan altos y demandantes cargos.

Desde su perspectiva, Ciro Gálvez, ministro de Cultura; Iván Merino,ministro de Energía y Minas (Minem); y Walter Ayala, ministro de Defensa (Mindef), son políticos que restan puntos a la PCM.

Agregó que el Gobierno no ha tenido la capacidad de deslindarse de los ministros cuestionados, salvo en el caso del excaciller Héctor Béjar, pese a los pedidos del Congreso y de la opinión pública.

“El propio premier, la cabeza de este gabinete ha tenido declaraciones entusiastas con Sendero Luminoso, con movimientos terroristas y da mucho qué pensar. Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros no da la talla, tiene muchos cuestionamientos ¿Alguien así merece estar al frente de la PCM?”, expuso.

La razón más importante para que el Legislativo no le otorgue la confianza, según Rodrich, es porque Bellido es el lugarteniente de Vladimir Cerrón, quien maneja el Gobierno junto con Roger Najar, Guillermo Bermejo.

“Este es el gabinete de Cerrón, no el de Castillo. Tenemos una situación insólita donde el presidente es un rehén del señor Vladimir Cerrón, quien se cree el presidente. Lo peor que puede pasar hoy es que se le dé la confianza a un gabinete que no lo merece. Lo mejor que puede hacer el Congreso es no dar la confianza para que Castillo empiece de nuevo”, dijo.

