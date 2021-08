El congresista Óscar Zea, de Perú Libre, se mostró a favor de la decisión del presidente de la República, Pedro Castillo, y del ministro de Justicia, Aníbal Torres, de trasladar a Vladimiro Montesinos de la Base Naval del Callao al penal Ancón II.

“La decisión del Ministerio de Justicia no solo es correcta, sino que no debería generar mayor discusión. Montesinos, socio del reo Fujimori, no podía seguir en una cárcel dorada luego de las llamadas de las que todos fuimos testigos y sobre las que la Marina de Guerra aún debe explicaciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

En los últimos meses se conoció que la Base Naval del Callao, pese a ser un centro penitenciario de máxima seguridad, no adoptaba los protocolos adecuados en el resguardo de reos de alto calibre como Vladimiro Montesinos. Ello, debido a que el exasesor presidencial logró comunicarse con diversas personas para buscar cambiar los resultados electorales en favor de Keiko Fujimori.

Presidente Pedro Castillo confirmó traslado de Vladimiro Montesinos a Ancón II

Este miércoles, el mandatario Pedro Castillo confirmó que el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos fue traslado de la Base Naval del Callo al penal Ancón II.

“ Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al penal Ancón II hasta el fin de su condena . En el Gobierno del bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”, publicó en Twitter.

Esto tuvo lugar después de que el último martes 24 de agosto se publicara un decreto supremo refrendado por el mandatario y el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que señalaba la ordenanza del cambio de reclusión a reos de alta peligrosidad de la Base Naval a otro centro administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Estancia de Vladimiro Montesinos en Ancón II fue temporal

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comunicó que la estancia de Montesinos Torres en el penal Ancón II iba a ser temporal, ya que pasará por una evaluación para ver en qué centro de reclusión deberá culminar su pena.

“Informamos que el interno Vladimiro Montesinos Torres se encuentra actualmente en el Establecimiento Transitorio de Lima, ubicado en el penal Ancón II, donde será clasificado y trasladado a un establecimiento penitenciario, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE ”, refirió la entidad.

En ese sentido, el ministro Aníbal Torres dio a conocer durante la sesión de la Comisión de Justicia del Congreso que el exasesor del también reo Alberto Fujimori ahora ha sido derivado al penal Ancón I, ubicado en el distrito de Puente Piedra.

Precisó que Montesinos no tendrá acceso a teléfono, como sí ocurría en la Base Naval del Callao, y que solo podrá acceder a la comunicación epistolar.

