La titular del Parlamento, María del Carmen Alva, convocó a la representación nacional a una nueva sesión del pleno para este jueves 26 de agosto a las 9.00 a. m. Esta se llevará a cabo de manera presencial y virtual para que todos los legisladores puedan estar presentes.

“Por disposición de la señora presidenta del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión del pleno que se realizará el jueves 26 de agosto de 2021, a las 9.00 a. m. , a la cual podrá asistir de forma presencial en el hemiciclo de sesiones o a través de la plataforma de sesiones virtuales del Congreso”, se lee en el documento remitido por el Oficial Mayor, Hugo Rovira.

Se precisó que en dicha sesión plenaria se escuchará a los ministros de Estado que solicitarán el voto de confianza al Congreso de la República. Luego de ello, los parlamentarios decidirán si otorgar o no la investidura al gabinete de Guido Bellido.

“ A dicha sesión concurrirá el presidente del Consejo de Ministros en compañía de los demás ministros de Estado, con el objeto de exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, según lo dispuesto en los artículos 130 de la Constitución Política del Perú y 82 del reglamento del Congreso de la República”, se detalló en la citación.

Ánimos divididos en el Congreso

En el Palacio Legislativo los ánimos están divididos, ya que existen bancadas que han decidido dar el voto de confianza; mientras que otras o están evaluándolo o ya determinaron no respaldar al gabinete Bellido.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, aseguró que tanto ella como sus colegas no tienen definido su voto para este jueves. “ Creo que ahora nadie tiene definido su voto . Hay que escuchar al gabinete y de acuerdo a lo que expongan se definirá. La abstención, votar a favor y en contra son opciones válidas”, dijo a Canal N.

Desde Fuerza Popular, Nano Guerra García expresó que no se brindará la investidura al Consejo de Ministros. “No hemos participado en conversaciones con el señor Bellido, hemos dicho que cuestionamos este gabinete desde la cabeza del mismo. No nos hemos reunido, no nos vamos a reunir, pero queremos escucharlo para luego votar. Por ahora el ánimo de la bancada es no darle confianza“ , señaló a Canal N.

Por otro lado, Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, comentó que “van a respaldar el voto de confianza”. Ello, afirmó, porque apuestan “por la gobernabilidad del país”.

