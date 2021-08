Susel Paredes: No me importa que cierren el Congreso, no me estoy peleando por una curul

La congresista de la bancada de Somos Perú-Partido Morado, Susel Paredes, señaló que primero escuchará al gabinete ministerial para luego decidir si le da su confianza o no, y rechazó que vaya a votar a favor para cuidar su escaño en el Parlamento.

“Tengo que escucharlos. Y después, vamos a votar. Quiero que sepan que a mí no me importa que cierren el Congreso. Yo soy una persona profesional que puede trabajar en cualquier cosa. No me estoy peleando por mi silloncito (curul), sino que estoy pensando en la estabilidad y democracia del Perú”, expresó la legisladora en diálogo con Exitosa.

Aseguró que luego de escuchar al gabinete este 26 de agosto va a tomar la decisión de la “manera más fría e imparcial, sin apasionamientos”, pero, sobre todo, “pensando en el país”.

Asimismo, la legisladora manifestó que se encuentra en un dilema porque ella no está conforme con las designaciones de los ministros del Ambiente (Rubén Ramírez), de Energía y Minas (Iván Merino), de Transportes (Juan Francisco Silva) y de Cultura (Ciro Gálvez). “ No estoy de acuerdo por razones de gestión y por razones políticas , entonces no es una decisión sencilla”, declaró.

“Hay gente inexperta, gente que no tiene capacidad de negociación. Hay gente que no conoce al Estado, no conoce cómo funciona. Invoco al presidente que tome las medidas que se requieren para bajarle la temperatura a este momento. Hay 200.000 familias de luto por la COVID-19. ¿Necesitamos una guerra entre el Legislativo y Ejecutivo? Saque a esos ministros, comencemos de cero y avancemos, señor presidente”, indicó.

Pide no caer en las trampas de la ultraderecha

Por otro lado, la parlamentaria Susel Paredes comentó que no se quiere volver a las crisis de la década de los ochenta, “pero tampoco queremos caer en las trampas de la ultraderecha que nos obliga a que se vuelvan a convocar elecciones en seis meses y quien perdió tenga la posibilidad de ganar por la mala”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.