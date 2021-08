RMP sobre el gabinete: “No son pelotudeces democráticas. No se le puede dar la confianza”

El gabinete ministerial, liderado por Guido Bellido, asistirá este jueves 26 de agosto al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza; así lo confirmó el jefe de Estado, Pedro Castillo.

En línea con ello, la conductora Rosa María Palacios se refirió a las acusaciones que existen en contra del ministro de Trabajo, Iber Maraví, quien abría participado de atentados terroristas en la década de los 80, según un atestado policial.

La abogada aclaró que el presunto delito ya prescribió. Sin embargo, la presunción de inocencia continúa.

“El gabinete tiene que ir a pedir un voto de confianza. El señor ministro de Trabajo se ha defendido de este descubrimiento periodístico utilizando argumentos jurídicos, pero no nos ha contado qué pasó en 1981, ni tampoco qué hacía en la juramentación del Conare-Sutep”, indicó.

Advirtió que no se puede banalizar el término “terrorista”, ya que, de esta manera, se pierde la esencia de la superioridad de la democracia contra cualquier forma de violencia para llegar al poder como lo es el terrorismo.

Para Palacios, es indispensable conocer cuál es la vinculación de Maraví con Sendero Luminoso, aunque hayan pasado 40 años. El atestado policial precisa que el ministro junto con otras 19 personas, donde se incluye a la senderista Edith Lagos, participaron en hechos de sangre en Ayacucho.

Agregó que mañana jueves las bancadas del Congreso deberán deliberar si dan la confianza al presunto autor de delitos contra el mandato de Fernando Belaúnde Terry, donde autoridades políticas fueron asesinadas cruelmente por la ideología de Abimael Guzmán; así lo recordó la letrada.

“El comunismo puede vivir con la democracia, por supuesto. El problema del gabinete Bellido es que entre sus miembros hay personas que piensan como el señor Bermejo que una vez que llegas al poder, tienes que preservarlo y dejarte de pelotudeces democráticas”, señaló.

RMP sostuvo que, durante el Pleno de mañana, el Consejo de Ministros debería dar explicaciones entorno al tema.

“El gabinete Bellido no puede tener un voto de confianza con una persona que, entre otras, estuvo vinculada policialmente a una organización que destruyó la democracia y el Estado de derecho de los militantes de Acción Popular (...) Estas no son pelotudeces democráticas. No se le puede dar el voto de confianza”, manifestó.

