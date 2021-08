¿Quién es Abdullah Qasem, el amigo del premier Guido Bellido?

La presencia del ciudadano yemení Ahmed Abdullah Qasem Abduljalil en el despacho del primer ministro Guido Bellido Ugarte ha despertado la inquietud de la comunidad diplomática acreditada en el país. De acuerdo con el registro de visitas de la Presidencia del Consejo de Ministros, Abdullah Qasem ha sostenido once ‘’reuniones de trabajo’' con Bellido, las que se iniciaron poco después de haber asumido el cargo. La República solicitó reiteradas veces información a la PCM sobre la relación entre Bellido y el yemení, pero no recibió respuesta.

Abdullah Qasem registra siete ingresos en el Perú desde 2016, siendo la última vez el 23 de diciembre del 2019, residiendo desde entonces en Lima. En seis oportunidades arribó desde Ecuador, pero en la sétima ocasión lo hizo desde Uruguay. En todos los casos declaró que su calidad migratoria era de ‘’trabajador’'. ¿Probablemente es representante de alguna compañía extranjera?

El 22 de abril de este año, cuando se había iniciado la campaña de la segunda vuelta presidencial entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, el yemení Abdullah Qasem constituyó la empresa AZD Eirl, dedicada al rubro de la construcción. Pero la compañía no se encuentra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y tampoco está en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace). Sin embargo, hasta la fecha Abdullah Qasem es el extranjero que más ‘’reuniones de trabajo’' ha sostenido con el premier Guido Bellido.

La búsqueda nos condujo hasta Ecuador, donde Abdullah Qasem actuó como observador de las elecciones presidenciales en la provincia de Sucumbíos, por la organización Consejo Internacional por los Derechos y Libertades de América del Sur (ICRF, por sus siglas en inglés), en 2017. Después se inscribió ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para la segunda vuelta del 5 de junio de este año, como observador electoral internacional por el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos y Sindicales (CEDHUS), pero consignó la nacionalidad india y no la yemení, como le corresponde.

Como se indicó, la última vez que Abdullah Qasem ingresó en el Perú fue el 23 de diciembre del 2019. Coincidentemente, en setiembre de ese año, la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales de Ecuador (UNIDT) abrió investigación contra un grupo de personas por presunto tráfico de inmigrantes, cuatro yemeníes y dos ecuatorianos. Los hechos se registraron en la provincia de Sucumbíos, donde Abdullah Qasem actuó como observador electoral en 2017.

Los yemeníes implicados en el caso son:

Ahmed Abdulaziz Qasem Abduljalil.

Ahmed Abdulmalek Qasem Abduljalil .

Al Ghaithi Mohammed Hamood Abdullah.

Al-Reqi Nader Abdulelah Mutahar.

La República ubicó en su residencia en Miraflores a Abdullah Qasem y confirmó que, efectivamente, estuvo en Sucumbíos, pero precisó que desconocía quiénes eran los yemeníes investigados y rechazó cualquier relación con estas cuatro personas. Para acreditar que no tenía cuentas pendientes con la ley en Ecuador, entregó una copia de sus antecedentes penales.

La versión que ofreció sobre su vínculo con el primer ministro Guido Bellido es, por decir lo menos, sorprendente.

‘’Unos amigos peruanos me invitaron al centro de Lima por la avenida Colón, donde se encuentra el local del partido Perú Libre. Allí conocí a varios congresistas y entre ellos estaba Guido Bellido. Yo me presenté como analista político y con experiencia en derechos humanos. Bellido me entregó su número telefónico. Fue después de la segunda vuelta, en la calle’', dijo el ciudadano yemení. Así fue de fácil. Y luego se reunieron once veces en la PCM.

‘’Me presenté (a Bellido) como programador y traductor’'

“Cuando Guido Bellido fue nombrado como premier y le dije si podía visitarlo y aceptó”, relató Abdullah Qasem.

“Me presenté como programador y traductor. Me dijo que si podía apoyarlo en unas traducciones debido a que iba a sostener algunas entrevistas con embajadores y personalidades. Para ello necesita un traductor. Me dijo que me llamaría. Y así fue”, explicó el ciudadano yemení.

“Soy analista político para canales de televisión árabes. He viajado a diferentes países como Ecuador, Bolivia, Uruguay y Argentina. Además, veo temas de derechos humanos y he laborado para varios organismos internacionales”.

Precisamente, a fuentes de algunas embajadas les llamó la atención la presencia de Abdullah Qasem junto con el primer ministro Bellido. Este diario intentó que ofreciera su versión sobre el vínculo que mantiene con el ciudadano yemení, pero al cierre de esta nota no recibimos respuesta de la PCM.

