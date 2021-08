La exministra de Defensa Nuria Esparch se pronunció sobre el decreto supremo que permite que los reclusos de alta peligrosidad sean trasladados de la Base Naval a otros recintos penitenciarios, y señaló que la Marina ya había hecho ese pedido hace tiempo.

“El traslado de los reos de la Base Naval no es un tema nuevo. Hace años la Marina de Guerra ha solicitado que se retiren de sus instalaciones a estos delincuentes. En la última renovación del convenio con el INPE, hace más de dos años, se indicó que no se renovaría otra vez”, contó Esparch.

“La elección de Ancón I para trasladarlos es decisión del INPE. Los penales de Challapalca en Tacna y el de Pasco fueron evaluados por ellos, pero si bien tienen condiciones difíciles, no ofrecían tanta seguridad. Por ello, se nos dijo, se descartó el traslado a esos lugares”, agregó.

Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori, es el primer recluso en dejar la Base Naval y ha sido trasladado al penal Ancón I “hasta el fin de su condena”, tal como confirmó el presidente Pedro Castillo.

Los otros reos que están en la Base Naval son los terroristas Abimael Guzmán, Florindo Flores ‘Artemio’, Óscar Ramírez Durand, Víctor Polay, Miguel Rincón y el narcotraficante serbio Zoran Jaksic.

“La Marina de Guerra ha cumplido largamente con el encargo de custodiar a estos enemigos públicos del Perú por muchísimos años, pero esa tarea no es parte de su misión institucional . Es hora de que se les releve de esa responsabilidad y que el INPE la asuma por completo”, precisó Esparch.

“Nadie quiere a estos miserables libres. Pero sí que cumplan su condena en un régimen restrictivo máximo, en una cárcel de alta seguridad, custodiada por los especialistas en sistemas carcelarios”, prolongó.

Publicación de Nuria Esparch.

El caso Fujimori

Asimismo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, fue consultado en Exitosa sobre la situación de Alberto Fujimori luego de que Vladimir Cerrón mencionara que su caso también debe entrar en evaluación (para decidir si cambia de establecimiento penitenciario).

Ante esto, Torres manifestó: “Todo está en evaluación. Pero no lo hacemos por lo que haya dicho el señor Cerrón. Él no forma parte del gabinete. Él tiene derecho a opinar como cualquier otro peruano, no podemos impedir que opine, pero eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que él desea”.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.