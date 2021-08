Congreso: Susel Paredes afirma que “hay varios congresistas con COVID-19”

Susel Paredes, congresista que pertenece a la unión Partido Morado - Somos Perú, solicitó que las reuniones para las sesiones del Parlamento sean de forma mixta, es decir virtuales y presenciales a elección de cada legislador.

“ Sabemos que estamos en una situación complicada, hay varios congresistas con COVID-19, no solo uno, hay más ”, refirió durante su participación en la comisión de Fiscalización.

Además, recordó que se reportó un grupo de personas fallecidas por coronavirus que laboraban en el Parlamento, debido a ello se precisaba tener más cuidado.

“También pido que pensemos en los trabajadores del Congreso, que han tenido varios fallecidos por COVID. Solicito que continúen las reuniones semipresenciales, quien desea puede asistir, y quienes deseamos hacerlo de manera virtual”, acotó la congresista.

Esta intervención fue en respuesta al comentario de la parlamentaria de Perú Libre, Lucinda Vásquez, quien también solicitó que las reuniones sean semipresenciales.

La congresista mencionó el caso del congresista Carlos Zeballos, quien se encuentra grave por el contagio del virus.

En tanto, previo a esto los trabajadores del Congreso también solicitaron que se respete el acuerdo de la Junta de Portavoces, a fin de que las sesiones sean de carácter virtual y puedan prevenir contraer la COVID-19 .

Paredes escuchará al gabinete antes de decidir sobre voto de confianza

Susel Paredes manifestó que primero escuchará al gabinete ministerial para luego decidir si le da su confianza o no, y rechazó que vaya a votar a favor para velar su escaño en el hemiciclo.

“Tengo que escucharlos. Y después, vamos a votar. Quiero que sepan que a mí no me importa que cierren el Congreso. Yo soy una persona profesional que puede trabajar en cualquier cosa. No me estoy peleando por mi silloncito (curul), sino que estoy pensando en la estabilidad y democracia del Perú ”, expresó la legisladora en diálogo con Exitosa.

