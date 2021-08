La parlamentaria de Juntos por el Perú Sigrid Bazán se pronunció sobre el voto de investidura que pedirá el gabinete ministerial ante el Congreso este jueves 26 de agosto y anunció que su bancada sí dará la confianza.

“ Creo que es importante el voto de confianza y lo vamos a respaldar, en tanto optamos por la gobernabilidad de este país. Creemos que se tiene que visibilizar el trabajo antes que cualquier otra cosa”, expresó la legisladora en diálogo con RPP, para luego agregar que los tuits de Keiko Fujimori son “la venia a su bancada para votar en contra del voto de confianza”.

“Entendemos que hay otras fuerzas políticas que esperarán recién al día jueves para escuchar un poco las líneas de trabajo que va a plantear el primer ministro, y que en todo caso han sostenido diálogos con diversos ministros para poder empaparse de cuál es el plan de trabajo de cada uno”, prolongó.

Asimismo, la congresista dijo que tienen que producirse cambios en el gabinete “independientemente del voto de confianza” y que su grupo parlamentario sí le hecho llegar criticas al jefe de Estado sobre sus ministros.

“Yo misma he criticado la falta de mujeres, pero también he criticado que haya casos que puedan complicarse dentro del Congreso. El caso del ministro del Interior, el caso del ministro de Transportes. Hay algunos casos específicos que de repente no solamente van a ser un problema, incluso, después del voto de confianza, sino que para el propio presidente y en aras de la gobernabilidad se podrían reevaluar ”, explicó.

Bazán: “Es importante que ministro Maraví aclare y deslinde”

Por otro lado, la legisladora Sigrid Bazán también se pronunció sobre lo ocurrido con el ministro Íber Maraví, luego de que se difundieran atestados policiales sobre ataques terroristas realizados a inicios de la década de los 80, en los que aparece el nombre del titular de la cartera de Trabajo.

“Él tiene que aclarar algo sobre ese atestado, que por cierto no es una investigación, pero es un atestado que pesa y que es importante que él aclare y deslinde”, manifestó la legisladora.

“Yo creo que un deslinde, así como lo hizo, por ejemplo, el primer ministro Guido Bellido. Cuando hubo cuestionamientos sobre presuntos tuits o comentarios en redes sociales del señor Bellido, él deslindó y dijo: ‘No al terrorismo’. De repente, el ministro Maraví podría hacerlo del mismo modo”, concluyó.

