Por: Elizabeth Huanca, Zaida Tecsi y Liubomir Fernández

El lápiz de Perú Libre (PL) parece no haber trazado una línea política homogénea entre sus líderes y militantes. A menos de 24 horas de la presentación del Gabinete de Guido Bellido ante el Congreso en búsqueda del voto de confianza, el partido que llevó a Pedro Castillo a la presidencia se evidencia discrepante y dividido.

Fuentes cercanas a La República, revelaron cambios radicales en el gabinete, con la aparente remoción del premier Guido Bellido y ministros de otras carteras. La decisión tomada por Castillo habría atizado las discrepancias internas en la agrupación política y con el líder del partido, Vladimir Cerrón, cuyo punto de quiebre inició tras el cese de Héctor Béjar como canciller y la designación en su lugar de Óscar Maúrtua.

Los congresistas del partido de gobierno electos en el Sur del país reconocen las discrepancias al interior del partido, sin embargo, descartan una ruptura. Ello en un contexto incierto en el que ha trascendido que Castillo pediría una licencia como militante de Perú Libre para “optimizar su labor y unir al país”. A este clima tenso, en las últimas horas, se sumó una aparente amenaza de Cerrón al mandatario a través de un tuit en el que señala que Perú Libre era “la vanguardia” del Gobierno y que cualquier disidencia sería una “traición”.

Entre estas idas y venidas entre las dos cabezas del partido de gobierno, la congresista de Perú Libre por Cusco, Katy Ugarte es la más clara. Aseguró que respaldará a Castillo en todas las decisiones que tome. Ello incluye el posible cambio de ministros.

Ugarte es además frontal. Señaló que discrepa del partido político y de Cerrón en torno a la imposición de algunos personajes. “A quien hemos elegido es a Pedro Castillo y se tiene que respetar. No comparto con la posición del señor Vladimir (Cerrón). Tenemos un presidente que está cargo”, apuntó.

Sostuvo que de haber cambios en las últimas horas igual otorgará el voto de confianza.

La base magisterial de Perú Libre en Cusco, también ratificó el respaldo al presidente. Su dirigente, Vladimir Santoyo, señaló que el cambio de ministros podría ser adecuado para conseguir el voto de confianza y darle tranquilidad al país.

Sin embargo, las otras bases de Perú Libre en el Cusco no opinan igual. El secretario provincial, Saúl Santos, manifestó que “hay presiones” que están poniendo a prueba a Castillo con la imposición de ministros y que ceder a ello, significaría para sus militantes, renunciar al programa político. “Eso sí sería muy riesgoso y una traición”.

En Puno los parlamentarios por el “Lápiz” Wilson Quispe Mamani y Oscar Zea aseguran que no hay división en el partido. Ambos, pusieron paños fríos a los últimos tuits de Cerrón y señalaron que “tiene derecho a opinar”. “No hay división. Lo que existe son puntos de vista distintos que son válidos” asegura Zea.

Por su parte, el secretario general de Perú Libre en Puno, Adolfo Iruri, indicó que en este momento lo que hay son posiciones que generan divergencias que son normales en un partido democrático.

Autogoles

El Congresista por Arequipa de PL, Alex Paredes, tiene una postura clara en torno a la inestabilidad interna del partido y al secretario General de Perú Libre, Vladimir Cerrón. “Si hay errores hay que decirlos. Ello no significa ruptura, sin embargo, Cerrón no es Dios, no puede ser juez, jurado y verdugo. Si yo tomo la decisión (de renunciar) y mi decisión está dentro del estado de derecho por qué sería un traidor (…) Son declaraciones amenazantes”.

Paredes refiere que el objetivo claro ahora es obtener el voto de confianza. Otro tipo de conflicto debe ser irrelevante. “Necesitamos suelo parejo, tranquilo, para lograr un voto de confianza. Lamentablemente hay gente que mete autogoles”.

Por su parte, María Agüero, también electa por PL en Arequipa es más cauta, pide saber distinguir entre la función de Castillo como Presidente y Cerrón como dirigente. “Uno se encarga de la gobernabilidad y el otro se encarga de su partido (...) hay tendencias radicales de derecha e izquierda y no por eso se deja de trabajar”, incidió.

A su turno, el congresista y Secretario Regional de PL en Arequipa, Jaime Quito mostró un claro respaldo a Cerrón. “Estamos en democracia y en derecho de poder disentir en ciertos temas”, señaló.

Quito reconoce la potestad del presidente de sacar a sus ministros, pero considera que en este momento, ello no es prudente.

Ante la pregunta ¿A quien responde Quito a Castillo o Cerrón? “Soy un hombre de principios que pertenece a un partido. La postura es trabajar por el pueblo con las propuestas de campaña y en base al mensaje presidencial”, responde. ❖