Aníbal Torres sobre posible traslado de Alberto Fujimori a otro penal: “Todo está en evaluación”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, informó que están evaluando un posible traslado de Alberto Fujimori a otro recinto penitenciario, tal como ha ocurrido con el exasesor Vladimiro Montesinos.

“ Todo está en evaluación. Pero no lo hacemos por lo que haya dicho el señor Cerrón. Él no forma parte del gabinete. Él tiene derecho a opinar como cualquier otro peruano, no podemos impedir que opine, pero eso no significa que nosotros vamos a hacer lo que él desea”, declaró Torres en diálogo con Exitosa.

El titular de la cartera de Justicia se refiere al tuit que publicó Vladimir Cerrón, en el que manifestó que el “traslado de Vladimiro Montesinos a un penal común es una notificación que las prisiones doradas se acabaron en este gobierno. Caso Alberto Fujimori debe entrar en evaluación”.

Actualmente, el expresidente Fujimori se encuentra recluido en la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), en la que cumple una condena de 25 años por las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, así como por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer.

Traslado de Montesinos

Fue el propio presidente de la República, Pedro Castillo, quien confirmó que su gestión había decidido mover a Vladimiro Montesinos desde la Base Naval del Callao, donde cumple 25 años de prisión, al penal Ancón II.

“ Hemos trasladado a Vladimiro Montesinos al Penal Ancón II hasta el fin de su condena. En el Gobierno Del Bicentenario, ninguna persona privada de libertad tendrá un trato privilegiado ni se le permitirá burlar la seguridad de los penales para seguir delinquiendo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El jefe de Estado pudo tomar esta decisión luego de que el último martes 24 de agosto se publicara un decreto supremo refrendado por él mismo y por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que señalaba la ordenanza del cambio de reclusión a reos de alta peligrosidad de la Base Naval a otro centro administrado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El motivo principal que habría originado este cambio fueron los ‘vladiaudios’. Se trata de llamadas realizadas por el reo y exasesor de Alberto Fujimori dentro de la Base Naval del Callao, con el objetivo de intervenir en las elecciones presidenciales de segunda vuelta para favorecer a Keiko Fujimori.

Están evaluando el caso de otros reos peligrosos

El ministro de Justicia, Aníbal Torres, también se refirió a los casos de los reos terroristas Abimael Guzmán, Florindo Flores ‘Artemio’, Óscar Ramírez Durand, Víctor Polay, Miguel Rincón y del narco Zoran Jaksic, quienes están recluidos en la Base Naval del Callao, e indicó que están analizando si serán trasladados.

“Todo esta en evaluación, y todo tiene que pasar a la dirección del INPE (Instituto Nacional Penitenciario del Perú)”, concluyó el abogado.

