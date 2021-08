El titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, dijo desconocer que el presidente de la República, Pedro Castillo, vaya a realizar cambios en el gabinete ministerial a dos días del voto de confianza en el Parlamento.

“Con el presidente (Pedro Castillo) estamos en comunicación y en verdad hay ruidos, rumores que se dicen , pero objetivamente no hay nada de lo que dicen (sobre cambios en el gabinete)”, declaró a la prensa este martes.

En efecto, para Ayala las versiones de presuntos cambios en el Consejo de Ministros son “rumores”. Además, recalcó que el jefe de Estado aún no habló oficialmente con ninguno de los 18 ministros sobre supuestos cambios.

“Entiendo que mientras (el presidente Pedro Castillo) no nos diga lo contrario, todos tenemos la confianza. No nos ha dicho nada . Todo lo que se especula en la prensa son rumores porque, objetivamente, no hay nada, todos seguimos trabajando”, aseveró.

En esa misma línea, señaló que la PCM continuará sus labores de cara a la presentación en el Pleno del Congreso este jueves 26 de agosto para solicitar el voto de confianza. “Como lo dije el día de ayer, la confianza nos la da el presidente y él nos la quita. Yo por mi parte sigo trabajando”, añadió.

Por otro lado, Walter Ayala habló sobre la convocatorias para una vigilia ciudadana que hizo el sentenciado secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, en respaldo al gabinete y en contra de lo que, según señaló, sería un intento de imponer una “hoja de ruta” al gobierno de Pedro Castillo.

“ Es una opinión del señor (Vladimir) Cerrón . No tendría más que decir. Son expresiones de él. El domingo hubo marchas también. Mientras no se dañe la propiedad pública y no se agreda a nadie, las marchas son legales”, puntualizó Ayala.

