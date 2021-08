Ordenan captura del Rey de la Pesca Negra

La Primera Sala Penal de Apelaciones incrementó las penas de prisión efectivas impuestas al ex gobernador regional del Callao Félix Moreno y al empresario pesquero Óscar Peña Aparicio por la compra-venta fraudulenta del fundo “Oquendo”, el 2011.

El tribunal de apelación, integrado por el juez Miguel Ricardo Castañeda Moya y las juezas Duberlis Cáceres Ramos y Fanny García Juárez, consideró que la pena inicialmente impuesta no estaba acorde con la gravedad del delito y la cantidad de participantes que intervinieron en su perpetración.

El incremento de penas también alcanzó al exjefe de la Oficina de Gestión Patrimonial Miguel Asencios Vega, al exgerente de asesoría jurídica Marco Palomino Peña y a Eber Ramírez Sánchez, exgerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en su condición de presidente y miembros de la Comisión Especial de Adquisiciones, respectivamente.

A ellos inicialmente se les había impuesto una pena de cinco años de prisión efectiva, que el tribunal de apelación aumentó a 11 años de prisión efectiva.

En tanto que al empresario y representante legal de la Empresa Inmobiliaria Estefanía, Oscar Javier Peña Aparicio, conocido como el Rey de la Pesca Negra, y al representante legal de Corporación Nacional de Tasadores, José Luis Casado Pinedo, les incrementaron las penas de cinco hasta siete años de prisión efectiva.

Félix Moreno, Miguel Asencios y Eber Ramírez se encuentran en prisión desde el 2019, por lo que no saldrán en libertad hasta el 2030. En tanto, Peña Aparicio, Marco Palomino y el tasador José Casado se encuentran con orden de búsqueda y captura nacional e internacional.

Todo está probado

La Sala de Apelaciones estableció que los cargos expuestos por el fiscal anticorrupción del Callao, Francisco Alarcón Solís, están plenamente probados al establecerse la existencia de un acuerdo entre el Rey de la Pesca Negra con Félix Moreno para adjudicarse el lote “Oquendo” a un precio subvaluado, con la complicidad de Casado Pinedo.

Con ese fin se conformó un Comité Especial para la subasta, la que dio todas las facilidades a Peña Aparicio y su empresa inmobiliaria para adjudicarse la subasta. Para eso, ante una consulta de Inmobiliaria Estefanía, se estableció que el precio debía pagarse en un plazo máximo de 15 días de realizada la subasta, cuando la convocatoria establecía 90 días.

A la oferta pública se presentaron cuatro empresas vinculadas al mencionado empresario pesquero: Fundo Doña Licha, LSA Enterprises Perú, Edferhope y la mencionada Inmobiliaria Estefanía.

Luego, se declaró desierta la primera convocatoria a subasta, para beneficiarse con la norma que establece que la segunda convocatoria debía realizarse con precio reducido. Por último se descalificó al postor Edferhope por presentar un cheque simple no negociable y se otorgó el inmueble a Inmobiliaria Estefanía con una oferta de US$ 4.586.800, es decir, 34,96 dólares más que el precio base de US$ 4.586.765.

Investigarán al Consejo Regional 2011

La Sala de Apelaciones considera que el Consejo Regional que aprobó la venta del lote “Oquendo” también habría participado en el delito, por lo que se dispone que la Fiscalía individualice e investigue a sus integrantes.

Igualmente, se anula la subasta y se ordena que el lote “Oquendo” regrese a la propiedad del Callao. El terreno fue donado al puerto para la construcción de un mercado, pero Moreno decidió venderlo.

