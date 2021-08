Ministro Maraví a Keiko Fujimori: “Es usted quien tiene que responder a la justicia”

El ministro de Trabajo, Iber Maraví, le respondió a la excandidata presidencial Keiko Fujimori, quien dijo que no se le debía dar el voto de confianza al gabinete ministerial por la reciente difusión de atestados policiales que vinculan al funcionario con acciones terroristas en la década de los 80.

A través de sus redes sociales, Maraví le recordó a Fujimori Higuchi las indagaciones que le realiza la Fiscalía por ser la presunta lideresa de una organización criminal.

“ Señora Keiko Fujimori, es usted quien tiene que responder a la justicia frente a las acusaciones que le hace el Ministerio Público. Yo no tengo nada pendiente con la justicia ”, escribió el titular del Ministerio de Trabajo en su cuenta de Twitter.

Tuit de Iber Maraví. Foto: captura

Previamente, la expostulante presidencial comentó en la misma red social sobre los atestados contra el ministro: “Indudablemente muy graves y creo que nos obligan a tomar medidas inmediatas”.

En ese sentido, también recordó que el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, es investigado por apología al terrorismo. “ Frente a estas nuevas revelaciones, me parece que un voto de confianza al gabinete Bellido es inviable . Está en manos del presidente Pedro Castillo evitar este desenlace tomando medidas antes de la presentación de los ministros en el Congreso”, sentenció.

Tuit de Keiko Fujimori. Foto: captura

Maraví no evalúa renuncia

Más temprano, Maraví Olarte negó tener alguna indagación por terrorismo y aseguró que no va a renunciar al cargo porque eso sería “darle el gusto a la ultraderecha”.

“Yo no tengo ninguna investigación por terrorismo. Tendría que preguntarle a la justicia de entonces por qué pusieron mi nombre y por qué después eso no procedió y finalmente de esos procesos yo he salido libre. Repito, no tengo ninguna sentencia”, sostuvo luego de su participación en el Gore Ejecutivo.

“¿ Por qué voy a renunciar? Eso sería darle el gusto a la ultraderecha . Yo soy totalmente respetuoso de las decisiones del presidente y (si decide su salida) lo tomaré con la total humildad ”, agregó.

