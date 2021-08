Ministro de Energía y Minas confía en obtener el voto de confianza “por tradición”

El titular del Ministerio de Energía y Minas, Iván Merino, manifestó que se encuentra confiado en la presentación junto con el gabinete ministerial que realizará este jueves 26 de agosto en el Congreso, donde los parlamentarios decidir si le otorgan el voto de confianza.

“ Sí (obtendrá el voto de confianza), porque, si nos ceñimos a la tradición, generalmente les han dado el voto de confianza . Si no lo harían sería algo extraordinario”, manifestó para Canal N.

En esa línea, sostuvo que a título personal no había tenido problemas en estos días de gestión frente a la cartera que dirige, pues ha mantenido una comunicación fluida y no ha realizado nombramientos indebidos.

“La sanciones al final van a ser personales. En mi caso, hemos tenido una política de puertas abiertas, hemos hablado con todos los sectores. No ha habido ningún excluido, no hemos tenido ningún problema de introducir a una persona que no cumplía las calificaciones”, sostuvo Merino.

Al ser consultado sobre el proyecto de ley que planteó el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, para que se mejoren los estándares y requisitos a tener en cuenta antes de designar a un ministro, el titular del Minem refirió que lo más importante es considerar la trayectoria.

“Hay cuestiones de representatividad. Lo que sí estoy de acuerdo es que tiene que tener experiencia ”, expresó. Enseguida, explicó que él sí cuenta con conocimientos en el sector que representa: ”Yo no he estado figurando en los medios y por mis actividades no necesito, pero la gente que está en el sector minero me conoce”.

Así, Iván Merino afirmó que había realizado actividades de análisis social “en los últimos 20-25 años” y que, del mismo modo, había intervenido firmando contratos de confidencialidad, así como solución de conflictos sociales. También mencionó que poseía una empresa propia.

En partida de matrimonio de Merino figura falsa profesión

El ministro de Energía y Minas fue cuestionado sobre un dato acerca de su formación profesional que figuraba en su partida de matrimonio, el cual no era verídico.

Aparentemente, declaró ser economista, pero no aparece ningún título de ello en la Sunedu . Durante la entrevista, el ministro confirmó que no era economista de profesión, pero no explicó por qué su documento matrimonial señalaba lo contrario.

