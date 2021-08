Iván Merino: “Si Pedro Castillo cree conveniente que no esté, me voy a mi casa”

El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minam), Iván Merino, se refirió sobre los presuntos cambios en el gabinete ministerial con miras al pedido de confianza este jueves 26 de agosto en el Congreso.

Al respecto señaló que no se discutió nada con él ya que estuvo trabajando en provincia en los últimos días y que, según conoce, se mantendrá en el cargo “hasta que lo decida” el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Prefiero mantenerme en el encargo. Nosotros tenemos una política de puertas abiertas. Hemos hablado con todos los actores. Es decir, empresarios chicos, grandes, del exterior, comunidades y trabajadores. Ese es el encargo y hasta que decidan (mi salida) estoy haciendo bien mi trabajo . Si no, tengo otras actividades que también puedo hacer”, declaró durante una entrevista en Exitosa.

Sobre las acusaciones contra Iber Maraví de Trabajo por supuestos vínculos terroristas, el ministro de Energía y Minas mencionó que ya hubo casos similares como el de Yehude Simon en el gobierno del fallecido expresidente Alan García el 2009, por lo que cree que no pasará a mayores.

Además, aseguró que si, en algún momento, Pedro Castillo decide que ya no esté en el gabinete, regresará a sus actividades.

“Si él (Pedro Castillo) decide un día que yo no esté, regresaré a mis actividades. Soy una persona de clase media y no voy a cambiar (….) Al final esto depende del presidente, si él cree conveniente que no esté, yo me voy a mi casa a continuar con mis actividades . Primero, dormiría más”, acotó.

En otro momento, Iván Merino dijo desconocer alguna ruptura entre Pedro Castillo y el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“Divergencias siempre habrá en todos los grupos, eso es natural pero que haya rupturas me lo hubieran comunicado. No tengo ninguna noticia al respecto. Prefiero mantenerme al margen. Que yo sepa (Vladimir Cerrón no interviene en los nombramientos de los ministros). Por mi lado, no”, añadió.

Por otra parte, el funcionario saludó que Keiko Fujimori reconozca públicamente a Pedro Castillo como presidente del Perú, pues recalcó que esa clase de gestos “ayuda a la gobernabilidad” del país.

“Hay una buena noticia, la señora Keiko Fujimori reconoció ayer al presidente Pedro Castillo. Eso ya completa la legitimidad, al margen de que sea legal. Ya la señora Keiko reconoció, ya se acabó la campaña. Ayer la señora reconoció al otro. Eso ayuda a la gobernabilidad ”, aseveró.

