Isabel Cortez, congresista de Juntos por el Perú, se pronunció acerca de los cuestionamientos contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y aseguró que no se puede “acusar” a una persona hasta que no haya una resolución por parte del sistema de justicia.

“Esto más parece chismosería y cuentos. Acá, mientras no haya un dictamen del Poder Judicial, donde diga lo contrario, no podemos hacer acusaciones . Prácticamente estamos difamando. Lo que se tiene que esperar es el informe del Poder Judicial. Antes de eso no podemos hacer comentarios”, dijo en diálogo con Exitosa.

La parlamentaria deslizó que la información difundida sobre una presunta vinculación de Maraví Olarte con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) y el Conare sería una estrategia para “desestabilizar al país y arrinconar al Gobierno”.

“Me sorprende bastante que estemos adelantando opiniones. Creo que eso viene para desestabilizar al país, para confundirnos, para arrinconar al Gobierno y que el Gobierno se quede solo . (…) Da a entender que los partidos tradicionales quieren poner a sus propios ministros para que no cambie lo que tanto daño nos han hecho por 30 años”, agregó.

Isabel Cortez: ”Dejemos trabajar al presidente”

En otro momento, Cortez Aguirre insistió en que se deben dejar de lado las críticas al gabinete y dejar trabajar al Gobierno que lidera Pedro Castillo. Enfatizó que “adelantar opiniones” sobre los titulares de carteras es un acto “irresponsable”.

“ Dejemos trabajar al presidente. Ni siquiera tiene un mes y ya lo estamos juzgando . Sube el aceite, le echamos la culpa al presidente Pedro Castillo; sube el gas y ya le estamos echando la culpa. Ahora, ya están escarbando opiniones de los ministros que han sido llamados por el presidente y adelantando opiniones que son irresponsables”, sostuvo.

Finalmente, aseguró que no respalda a personas acusadas por los delitos de corrupción o terrorismo. Recalcó que si alguno de los ministros cometió algunos de estos, deberán “pagar cárcel”.

“Yo repudio cualquier tipo de corrupción y cualquier acto de terrorismo. Si el Poder Judicial dice que estos señores están vinculados al terrorismo o cualquier acto de corrupción, que sean castigados . Si tienen que pagar cárcel, que paguen”, apuntó.

Iber Maraví: “Renunciar sería darle el gusto a la ultraderecha”

Por su parte, Iber Maraví negó haber participado en presuntos actos terroristas durante la década de los 80 e informó que no renunciará al cargo de titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo porque sería “darle gusto a la ultraderecha”.

“ ¿Por qué voy a renunciar? Eso sería darle el gusto a la ultraderecha . Yo soy totalmente respetuoso de las decisiones del presidente y (si decide su salida) lo tomaré con la total humildad”, expresó.

