El ministro de Trabajo, Iber Maraví, rechazó haber tenido participación en presuntos actos terroristas durante la década de los 80, esto luego que se propalaran atestados policiales en los que aparece su nombre.

“ Si hubiesen encontrado responsabilidad penal producto de los atestados que se mencionan, hubiese sido condenado . Estamos hablando de casos de casi 40 años, en los que muchos ciudadanos, como yo, han sido incluidos en investigaciones, pesquisas, labores de inteligencia, pero lo que debemos informar es en qué quedó todo, yo estoy libre y he hecho mi vida con toda normalidad”, señaló Maraví a la prensa, previo a su participación en el Gore Ejecutivo.

Maraví señaló que el hecho que su nombre aparezca en un atestado policial, no significa que sea culpable. En ese sentido, indicó que él ha llevado su vida de manera normal. Además, culpó a la “ultraderecha” de querer condenarlo.

“ Rechazo todas esas imputaciones . En un atestado policial se procesa informaciones que luego deben ser contrastadas. No me encontraron nada, estar incluido en un atestado policial, para la ultraderecha ya es una sentencia, hay una justicia paralela que se cree superior a la justicia formal. Lamento que la ultraderecha se esté rasgando las vestiduras por condenarme por encima de la justicia.”, expuso.

“Esa condena publicada con pena suspendida ha quedado sin efecto, nunca estuvo vigente, no tengo en mi vida una condena penal ni proceso penal . No tengo si quiera alguna investigación. No tengo impedimento alguno para ser ministro”, añadió.

Finalmente, no descartó que en algún momento vaya a renunciar al ministerio de Trabajo, aunque aclaró que la decisión sería enteramente del presidente Pedro Castillo.

“ La renuncia de cualquier ministro siempre es una posibilidad , pero por encima de eso está la decisión de un presidente quien da la confianza. Sin embargo, yo no puedo aceptar que esto (los cuestionamientos) sea un motivo para que cierta prensa busque presionar a que Iber Maraví renuncie”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.