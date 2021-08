El primer ministro, Guido Bellido, no descartó la salida de Iber Maraví del Ministerio de Trabajo luego que se conociera que el nombre del titular de dicho sector aparece en un atestado policial vinculándolo a actos terroristas en los años 80.

Sobre este tema, Bellido indicó que primero escucharán la versión del ministro antes de tomar una “decisión desesperada”.

“ Cada uno de estos temas se va a evaluar pero no tomaremos ninguna decisión desesperada , sin contrastar la información. Conversaremos con el ministro de Trabajo y conjuntamente con el presidente tomaremos decisiones por el bien del país”, señaló Bellido a su salida del Gore Ejecutivo.

“Es importante escuchar primero, no vaya a ser que, sin tener la información exacta, nosotros estemos anunciando hechos que no se van a dar. Nosotros estamos claros en lo que tiene que hacerse para que la marcha del país se enrumbe”, agregó.

Sobre los posibles cambios en el gabinete ministerial previo a su presentación en el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, Bellido sostuvo que sí acudirá, aunque no descartó modificaciones en otras carteras.

“ Yo estaré el 26 definitivamente y los cambios en cualquier momento se pueden dar , valorando los hechos y tomando en cuenta lo mejor para el país, siempre con justicia y sobre informaciones que tengan asidero. En la noche tendremos una reunión con el presidente y tomaremos decisiones”, puntualizó.

“Todos los ministros están cumpliendo su función con normalidad, no se ha visto, hasta el momento, alguna decisión de ningún tipo. Eso no significa que en algún tiempo eso pueda cambiar, el escenario político siempre es lo más sensible, en todo caso, lo importante es actuar siempre con mesura y sin desesperación”, añadió.

