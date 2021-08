Ante la inminente presentación del gabinete ministerial presidido por Guido Bellido ante el pleno del Congreso para pedir el voto de confianza, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, indicó que en su bancada hay un “ánimo de no dar la confianza”.

“No hemos participado en conversaciones con el señor Bellido, hemos dicho que cuestionamos este gabinete desde la cabeza del mismo. No nos hemos reunido, no nos vamos a reunir, pero queremos escucharlo para luego votar. Por ahora el ánimo de la bancada es no darle confianza ”, señaló en entrevista con Canal N.

Guerra García no descartó que su grupo parlamentario se reúna con el presidente Pedro Castillo, tal como lo adelantó la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Hay rectificaciones sí, nosotros podríamos reunirnos con el presidente, Keiko (Fujimori) lo ha dicho, no tendríamos problema en tener una reunión con el presidente Castillo , en aras de la gobernabilidad y en aras de asegurar que la institucionalidad se mantenga”, acotó.

Asimismo, manifestó que en Fuerza Popular esperan que el presidente Castillo haga cambios en el gabinete ministerial antes del pedido de confianza en el Congreso. El parlamentario dio cuenta de algunos rumores que indican aquello y resaltó que las últimas expresiones del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, evidenciarían una decisión en ese sentido.

“A los ciudadanos nos importa lo que decide el presidente y él puede decidir en estos días cambiar (de ministros). No sé si lo hará, se escuchan algunos rumores, no creo que los tuits de Cerrón sean en vano ”, sentenció.

